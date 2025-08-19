PRESSE-STATEMENT – ScottGalan Music International (SGMI) zum Musiker Robert Varadi.

ScottGalanMusicInternational begrüßt Robert Varadi als neuen Artist. Ab 2026 folgen erste gemeinsame Songs und Projekte in der Rap-Pop-Szene.

Datum: 19. August 2025

Von: Management- & Support-Team SGMI

Verfasst durch: Jessica Zwicker, Felix F., Nelly

Robert Varadi offiziell als neuer Künstler bei SGMI bestätigt

Das Management- und Support-Team von ScottGalan Music International (SGMI) gibt mit Freude den offiziellen Einstieg von Robert Varadi bekannt. Der junge slowakische Musiker und Rapper wurde am 14. August 2025 in das Label aufgenommen und gilt als vielversprechender Newcomer in der Pop- und Rap-Pop-Szene.

Varadi, geboren am 16. Mai 2007 in Rimavská Sobota (Slowakei), lebt seit 2022 in Wien, Österreich. Seine musikalische Inspiration zieht er vor allem aus dem italienischen Rapper Baby Gang, der für ihn ein prägendes Idol darstellt. In seinen Texten verarbeitet Robert persönliche Erfahrungen, die ihn von Kindheit an begleitet haben – darunter auch schwierige Lebenssituationen, die ihn bis heute prägen.

Gemeinsame Projekte & Zukünftige Entwicklungen

Unter der kreativen Leitung von ScottGalan plant SGMI ab dem Jahr 2026 die Veröffentlichung erster offizieller Singles und weiterer Projekte mit Robert Varadi. Ziel ist es, den jungen Künstler als authentische Stimme der neuen Generation zu etablieren und ihm eine starke Plattform für seine künstlerische Entwicklung zu geben.

Das Label-Team bestehend aus ScottGalan, Jessica Zwicker, Felix F. und Nelly wird Robert aktiv in den Bereichen Produktion, Management, Promotion und Live-Events begleiten.

Aktuelle Künstler & Team bei SGMI

ScottGalan – Musiker, Produzent & Label-Manager

Robert Varadi – Newcomer Artist & Rap-Pop Musiker (seit 14.08.2025)

Jessica Zwicker – Musikerin & Support (seit 31.06.2023)

Felix F. – Musiker & Produzent (seit 02.10.2024)

Nelly – Management & Artist Support

Ehemalige Künstler:

Nadine Friedl (@SkylaX Musikerin)

Statement des Management-Teams

„Wir glauben fest daran, dass Robert Varadi mit seiner einzigartigen Geschichte und seiner künstlerischen Leidenschaft eine Bereicherung für die internationale Musikszene sein wird. Gemeinsam mit ScottGalan werden wir alles daransetzen, seine Vision umzusetzen und ihn als festen Bestandteil der SGMI-Familie zu etablieren.“

– Jessica, Felix & Nelly – im Namen des SGMI Management-Teams

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ScottGalan Music International (SGMI)

Frau Jessica Zwicker

A,-Stifter-Straße 18

1200 Wien

Österreich

fon ..: 068102144059

web ..: http://www.theworld-scottgalan.com

email : support@theworld-scottgalan.com

ScottGalan – Official Artist Portfolio (2023-2025)

ScottGalan ist ein deutscher Musiker, Produzent, Komponist und Entrepreneur, bekannt für seine innovativen elektronischen Pop- und Dance-Kreationen. Seit 2025 arbeitet er global mit Robert Varadi zusammen und veröffentlicht Musik über sein eigenes Label ScottGalan Music International sowie über den Haupt-Musikverlag music.imusician.pro.

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. © 2025 ScottGalan

Künstlerprofil

Name: ScottGalan

Nationalität: Deutsch

Genres: Pop, Electronic, Dance, Instrumental, Remix

Rollen: Musiker, Produzent, Komponist, Label-CEO, Visual Artist

Hauptlabel: ScottGalan Music International

Haupt-Musikverlag: music.imusician.pro

Gründerteam: ScottGalan, Jessica Zwicker, Felix Moellner, Nadine Fiedel (ehemals SkylaX), Robert Varadi (seit 2025), Ehrenamtliche Supporter

Offizielle Social-Media & Streaming-Plattformen:

Bandcamp, Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube, Deezer, Tidal, Amazon Music

TikTok, Instagram, Facebook, Threads.

