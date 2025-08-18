Ferienwohnung Drachennest in Vorarlberg: Idylle trifft Komfort und Grenznähe

Nur einen Steinwurf von der Schweizer und Liechtensteiner Grenze entfernt eröffnet die Ferienwohnung Drachennest in Feldkirch in Vorarlberg (westliches Österreich) ein ideales Zuhause auf Zeit.

Mit ländlicher Ruhe, modernem Komfort und der unmittelbaren Nähe zur Feldkircher Altstadt vereint das Apartment das Beste aus zwei Welten – perfekt für alle, die Erholung und zugleich Stadtnähe suchen. „Wir wollten einen Ort schaffen, der sowohl gemütlich als auch praktisch ist – ein Rückzugsort für Menschen, die die Region erleben und gleichzeitig Entspannung finden möchten“, erklärt das Betreiberpaar.

Modernes Wohnen in historischem Umfeld

Unterhalb der alten Tostner Burgruine gelegen, bietet die Ferienwohnung rund 40 Quadratmeter Wohnfläche im hell gestalteten Souterrain. Die Gäste erwartet hier ein modernes Ambiente mit durchdachten Details. Eine voll ausgestattete Küchenzeile, ein stilvolles Bad, ein großes Doppelbett sowie eine ausziehbare Schlafcouch bieten flexible Möglichkeiten – ideal für unterschiedliche Reisebedürfnisse.

Ein separater Eingang garantiert Privatsphäre, die kleine Terrasse lädt zu entspannten Stunden im Freien ein. Kostenloses WLAN, ein eigener Parkplatz sowie ein TV, eine Musikanlage, Bücher und Spiele runden das Angebot ab.

Gäste erleben Komfort und Selbstständigkeit

Ein automatisches Türsystem sorgt für eine flexible Anreise, ganz ohne organisatorischen Aufwand. Die Ferienwohnung sowie die Terrasse stehen ausschließlich den Gästen zur Verfügung – andere Ferienunterkünfte im Haus gibt es nicht. Wer bereits vorab einen Eindruck gewinnen möchte, kann sich auf YouTube ein Video ansehen https://youtu.be/-wGZ40jGfwg und sich inspirieren lassen.

Optimal für unterschiedliche Reisegruppen

Die Ferienwohnung Drachennest ist für alle Reisenden geeignet – egal ob für einen kurzen Städtetrip, eine Geschäftsreise oder einen längeren Aufenthalt. Besonders wohl fühlen sich auch bestimmte Gästegruppen: Alleinreisende und Singles finden hier einen behaglichen Rückzugsort, Paare mit Haustieren schätzen die ruhige Lage im Grünen, und Wanderer profitieren von der Nähe zu zahlreichen Routen in Vorarlberg, Liechtenstein und der Ostschweiz. Und auch wenn das heute eigentlich selbstverständlich sein sollte – das Apartment ist von booking.com für die LGBTQ+ Community „Proud to be Proud Certified“.

Ein besonderes Highlight ist die Ferienwohnung übrigens auch für Motorradfahrer*innen: Die Gastgeber selbst sind passionierte Biker und teilen gerne ihre Tourentipps für unvergessliche Ausfahrten durch die Alpenregion. „Viele unserer Gäste sind überrascht, wie zentral und zugleich idyllisch unsere Wohnung liegt. Man ist in wenigen Minuten in der Altstadt von Feldkirch und ebenso schnell auf kurvenreichen Panoramastraßen, die das Herz jedes Motorradfahrers höherschlagen lassen“, so die Betreiber weiter.

Zwischen Alpenpanorama und Altstadtflair

Die Lage macht das Drachennest zu einem idealen Ausgangspunkt für Ausflüge. Während die historische Altstadt von Feldkirch mit ihren romantischen Gassen, Cafés und Kulturangeboten in unmittelbarer Nähe liegt, locken die Nachbarländer Schweiz und Liechtenstein zu spannenden Tagesausflügen. Die Kombination aus internationaler Vielfalt, ländlicher Idylle und moderner Ausstattung macht das Apartment zu einer außergewöhnlichen Unterkunft für Reisende, die das Besondere suchen.

Buchung und Kontakt

Die Ferienwohnung Drachennest ist online bequem buchbar:

über Airbnb: www.drachennest.at

über Booking.com: https://tinyurl.com/233nxxse

Für Rückfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ferienwohnung Drachennest

Feldkirch, Vorarlberg

E-Mail: ferienwohnung@drachennest.at

