News suchen
Suche
Beruf und Karriere

„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“ - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

82mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Das Unterbewusste wird bewusst gemacht, gerade im Verkauf und Vertrieb , das Bewusstsein verarbeitet pro Sec. ca.40 Reize, das Unbewusste an die 11.000.000 pro Sec.

BildPresseunterlagen
Presseanschreiben
Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,
Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung
entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.
Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im
Kunden wirklich entscheidet.
„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“
von Manfred Scholz, Speaker Slam Gewinner 2025, Vertriebsprofi mit über 40 Jahren
Erfahrung und Entwickler des Live-Seminars „Train the Leader | Deep IMPACT“.
Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung
entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.
Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im
Kunden wirklich entscheidet.
Praxisnahe Beispiele und eine eindrucksvolle Fallstudie (+50 % Umsatz in 4 Wochen)
machen das Buch besonders relevant für Wirtschaft, Vertrieb, Coaching und Leadership.
Ich lade Sie herzlich ein, über dieses Thema zu berichten, ein Interview zu führen oder ein
Fachporträt zu veröffentlichen.
? Die vollständige Pressemitteilung finden Sie im Anschluss
? Ein druckfähiges Cover sowie Autorenfoto stelle ich gern zur Verfügung
? Podcast- & Interview-Link: siehe unten
Für Rückfragen, Rezensionsexemplare oder Kooperationsanfragen stehe ich Ihnen jederzeit
zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Manfred Scholz
BLACKROSE TRANSFORM
manfred.scholz@blackrose-transform.com
+49 172 2944 846
www.blackrose-transform.com
Erstkontakt & Buchung: https://calendly.com/mvscholz/new-meeting
Podcast:
https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Podcast.mp3
Interview:
https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Interview.mp4
Pressemitteilung
Verkauf neu gedacht: Wie das Unterbewusstsein Kunden gewinnt – Vertriebsexperte
Manfred Scholz veröffentlicht provokantes Buch
Wiesbaden / Girne, 2025.
Argumente überzeugen nicht – Zustände schon. Diese These vertritt Vertriebsexperte und
Speaker Manfred Scholz in seinem neuen Buch:
„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“.
Darin bricht der erfahrene Verkaufsprofi mit klassischen Verkaufsmythen – und zeigt auf,
warum das Unterbewusstsein der wahre Verkaufshebel ist.
Vertrieb beginnt im Inneren – nicht im Kopf
Scholz, Gründer von BLACKROSE TRANSFORM, entwickelte das 48-Stunden-Seminar „Train
the Leader | Deep IMPACT“. Er zeigt, dass Kunden nicht Argumenten folgen, sondern
energetischen Zuständen. Der Vertriebserfolg entsteht unterhalb der Worte.
Das Buch: Provokant, praktisch – und transformierend
Es erklärt, wie Verkaufsentscheidungen unbewusst fallen, warum Körpersprache und
Klarheit den Ausschlag geben und wie Verkäufer durch innere Arbeit ihre Abschlussquote
steigern.
Eine Fallstudie belegt: Ein Vertriebsteam steigerte den Umsatz um über 50 % – in nur 4
Wochen.
Jetzt live erleben – Seminar, Buch & Podcast
Das Buch wird begleitet von einem Podcast, einem Interview und einem Wirkungstest. Das
Live-Seminar vermittelt die Methode direkt.
Kontakt: Manfred Scholz – BLACKROSE TRANSFORM
E-Mail: manfred.scholz@blackrose-transform.com
Web: www.blackrose-transform.co

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blackrose Transform Ltd
Herr Manfred Volker Scholz
Fasanenweg 6
96117 Memmelsdorf
Deutschland

fon ..: +491722944846
web ..: http://www.blackrose-transform.com
email : manfred.scholz@blackrose-transform.com

Vertrieb von Seminaren und Kursen, Büchern

Pressekontakt:

Blackrose Transform Ltd
Herr Manfred Volker Scholz
Fasanenweg 6
96117 Memmelsdorf

fon ..: +491722944846
web ..: http://www.blackrose-transform.com
email : manfred.scholz@blackrose-transform.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“

Vorheriger Artikel
INTO THIS veröffentlichen „Listen“
Nächster Artikel
Hausverkauf mit sofortiger Auszahlung – Möglichkeiten in Köln
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“

Aktuelle Themen

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.