Das Unterbewusste wird bewusst gemacht, gerade im Verkauf und Vertrieb , das Bewusstsein verarbeitet pro Sec. ca.40 Reize, das Unbewusste an die 11.000.000 pro Sec.

Presseunterlagen

Presseanschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung

entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.

Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im

Kunden wirklich entscheidet.

„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“

von Manfred Scholz, Speaker Slam Gewinner 2025, Vertriebsprofi mit über 40 Jahren

Erfahrung und Entwickler des Live-Seminars „Train the Leader | Deep IMPACT“.

Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung

entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.

Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im

Kunden wirklich entscheidet.

Praxisnahe Beispiele und eine eindrucksvolle Fallstudie (+50 % Umsatz in 4 Wochen)

machen das Buch besonders relevant für Wirtschaft, Vertrieb, Coaching und Leadership.

Ich lade Sie herzlich ein, über dieses Thema zu berichten, ein Interview zu führen oder ein

Fachporträt zu veröffentlichen.

? Die vollständige Pressemitteilung finden Sie im Anschluss

? Ein druckfähiges Cover sowie Autorenfoto stelle ich gern zur Verfügung

? Podcast- & Interview-Link: siehe unten

Für Rückfragen, Rezensionsexemplare oder Kooperationsanfragen stehe ich Ihnen jederzeit

zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Manfred Scholz

BLACKROSE TRANSFORM

manfred.scholz@blackrose-transform.com

+49 172 2944 846

www.blackrose-transform.com

Erstkontakt & Buchung: https://calendly.com/mvscholz/new-meeting

Podcast:

https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Podcast.mp3

Interview:

https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Interview.mp4

Pressemitteilung

Verkauf neu gedacht: Wie das Unterbewusstsein Kunden gewinnt – Vertriebsexperte

Manfred Scholz veröffentlicht provokantes Buch

Wiesbaden / Girne, 2025.

Argumente überzeugen nicht – Zustände schon. Diese These vertritt Vertriebsexperte und

Speaker Manfred Scholz in seinem neuen Buch:

„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“.

Darin bricht der erfahrene Verkaufsprofi mit klassischen Verkaufsmythen – und zeigt auf,

warum das Unterbewusstsein der wahre Verkaufshebel ist.

Vertrieb beginnt im Inneren – nicht im Kopf

Scholz, Gründer von BLACKROSE TRANSFORM, entwickelte das 48-Stunden-Seminar „Train

the Leader | Deep IMPACT“. Er zeigt, dass Kunden nicht Argumenten folgen, sondern

energetischen Zuständen. Der Vertriebserfolg entsteht unterhalb der Worte.

Das Buch: Provokant, praktisch – und transformierend

Es erklärt, wie Verkaufsentscheidungen unbewusst fallen, warum Körpersprache und

Klarheit den Ausschlag geben und wie Verkäufer durch innere Arbeit ihre Abschlussquote

steigern.

Eine Fallstudie belegt: Ein Vertriebsteam steigerte den Umsatz um über 50 % – in nur 4

Wochen.

Jetzt live erleben – Seminar, Buch & Podcast

Das Buch wird begleitet von einem Podcast, einem Interview und einem Wirkungstest. Das

Live-Seminar vermittelt die Methode direkt.

Kontakt: Manfred Scholz – BLACKROSE TRANSFORM

E-Mail: manfred.scholz@blackrose-transform.com

Web: www.blackrose-transform.co

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blackrose Transform Ltd

Herr Manfred Volker Scholz

Fasanenweg 6

96117 Memmelsdorf

Deutschland

fon ..: +491722944846

web ..: http://www.blackrose-transform.com

email : manfred.scholz@blackrose-transform.com

Vertrieb von Seminaren und Kursen, Büchern

Pressekontakt:

Blackrose Transform Ltd

Herr Manfred Volker Scholz

Fasanenweg 6

96117 Memmelsdorf

fon ..: +491722944846

web ..: http://www.blackrose-transform.com

email : manfred.scholz@blackrose-transform.com