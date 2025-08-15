Von der kleinen KI-Spielerei zum neuen Weiterbildungs-Format: DayLift.io erfindet den „Espresso für den Kopf“

Aus einem kleinen KI-Experiment ist DayLift.io geworden: Tägliche Micro-Learning-Tipps, Podcast und persönlicher Effizienzfeed – Weiterbildung neu gedacht und kostenlos verfügbar.

[Hamburg, 15. August 2025] – Was als kleines Experiment begann, ist inzwischen ein innovatives Weiterbildungsprojekt: DayLift.io startete einst mit nur einem einzigen KI-generierten Tipp zu Microsoft 365, um die Produktivität im Büroalltag zu steigern. Heute hat sich daraus ein vielseitiges Format entwickelt, das Weiterbildung neu denkt – schnell, inspirierend und komplett digital.

Von der Idee zum umfangreichen Tool

Der Ursprung von DayLift.io war simpel: ein einzelner, von Künstlicher Intelligenz erstellter Tipp pro Tag. Gründer Damian Gorzkulla wollte sehen, ob sich damit ein Mehrwert schaffen lässt. Das Experiment funktionierte – und die Plattform wuchs.

Heute finden Nutzer auf DayLift.io:

Tägliche Tipps („Espresso für den Kopf“) direkt ins Postfach – kostenlos.

Der Effizienzfeed – ein historisches Archiv aller bisher generierten Tipps zum Durchstöbern und Inspirieren lassen.

Mini-Podcast – dieselben Tipps, vertont durch individuell erstellte KI-Stimmen, täglich abrufbar auf Spotify und Apple Podcasts.

Login-Bereich – personalisierte Übersicht aller bereits gelesenen Tipps, um Inhalte gezielt wiederzufinden.

100 % KI – mit menschlicher Handschrift

Das Besondere: Das gesamte Projekt basiert auf KI – von der Texterstellung über die Audiovertonung bis hin zur Veröffentlichung. Drei zentrale Plattformen arbeiten im Hintergrund zusammen. Damian Gorzkulla fungiert als Ideengeber und Umsetzer für alles, was die KI (noch) nicht übernehmen kann.

Nächster Entwicklungsschritt

Schon bald können Nutzer ihren inhaltlichen Schwerpunkt selbst wählen – Microsoft-365-Tipps, KI-Tricks oder ein Mix. Zudem sind weitere Inhalte geplant: Checklisten, fertige Automatisierungen für Power Automate und Vorlagen für gängige Office-Prozesse.

Weiterbildung neu gedacht

DayLift.io steht für eine neue Form des Lernens: keine Ganztagesseminare, keine langen Erklärvideos – sondern kurze, prägnante Impulse, die in drei Minuten verstanden und umgesetzt werden können. Perfekt für den Arbeitsalltag, den Weg ins Büro oder die Kaffeepause.

Zitat von Damian Gorzkulla, Gründer von DayLift.io:

„Ich wollte zeigen, dass man mit KI heute nicht nur einzelne Aufgaben lösen, sondern komplette Projekte steuern und entwickeln kann. DayLift.io ist der Beweis dafür – und ein Vorgeschmack auf die Zukunft von Weiterbildung.“

Über DayLift.io

DayLift.io ist eine digitale Plattform für zeitgemäße Weiterbildung, die mit Hilfe von KI kurze, praxisnahe Tipps zu Microsoft 365, Künstlicher Intelligenz und effizientem Arbeiten liefert. Die Inhalte sind als Newsletter, Online-Archiv und Podcast verfügbar. Ziel ist es, produktives Wissen in kleinen, leicht umsetzbaren Dosen zugänglich zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

G-NET c/o IP-Management #35775

Herr Damian Gorzkulla

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04905713921413

web ..: https://www.gorzkulla.de/

email : info@g-net-seminare.de

Damian Gorzkulla ist Digitalberater, Automatisierungsexperte und Visionär für moderne Arbeitswelten. Seit über 20 Jahren begleitet er Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten – mit Fokus auf Microsoft 365, Power Automate und Künstliche Intelligenz.

Mit seinem neuesten Projekt daylift.io hat er ein Experiment gestartet, das nicht nur die Digitalisierung auf die nächste Stufe hebt, sondern auch eine provokante These testet:

Kann eine einzige Person mit Unterstützung von KI eine skalierbare Plattform erschaffen – ganz ohne Entwicklerteam?

daylift.io liefert täglich praxisnahe Impulse für Berufstätige, die Microsoft 365, KI und Automatisierung produktiv nutzen möchten. Die Inhalte sind bewusst kurz, konkret und inspirierend – wie ein digitaler Espresso zum ersten Kaffee.

Was das Projekt besonders macht:

Die gesamte Plattform wurde ausschließlich mit KI-Tools aufgebaut, darunter ChatGPT, Make.com, WeWeb und Xano – ohne eine einzige Zeile selbst geschriebenen Code. Damian dokumentiert diesen Weg transparent auf einem eigenen YouTube-Kanal und macht so sichtbar, was mit KI heute bereits möglich ist.

Sein Ziel: Menschen für neue Technologien begeistern, Skepsis abbauen und zeigen, dass digitale Transformation auch einfach, humorvoll und praxisnah sein kann.

Weitere Informationen:

https://www.daylift.io

Kontakt: info@g-net-seminare.de

