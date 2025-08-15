Matthäi wird erneut als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet

EUPD Research würdigt Matthäi für sein ganzheitliches Gesundheitsmanagement

Die Matthäi-Gruppe wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem Qualitätssiegel „Gesunder Arbeitgeber“ durch EUPD Research geehrt. Die erneute Auszeichnung bestätigt, dass das niedersächsische Bauunternehmen den eingeschlagenen Weg eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements konsequent weiterverfolgt und weiter ausbaut.

„Gesundheit ist keine Privatsache – sie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Unternehmensgruppe, denn betriebliche Gesundheitsförderung ist weit mehr als ein Programm – sie ist Teil unserer Unternehmenskultur. In einem dynamischen Umfeld brauchen wir gesunde, resiliente und engagierte Menschen. Deshalb schaffen wir Räume für körperliches, mentales und soziales Wohlbefinden. So gestalten wir gemeinsam eine Arbeitswelt, in der 3.500 Persönlichkeiten nicht nur funktionieren, sondern wirklich aufblühen“, betont Herr Katip Tavan, verantwortlich für das Supplier Relationship Management bei Matthäi.

Bereits im Jahr 2023 wurde Matthäi für seinen strukturierten Gesundheitsplan ausgezeichnet. Was ursprünglich als betriebliche Krankenversicherung eingeführt wurde, hat sich seitdem zu einem umfassenden Gesundheitskonzept entwickelt. Heute gehören standortspezifische Maßnahmen, resilienzfördernde Programme und Gesundheits-Coachings fest zum Alltag. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem mentalen Wohlbefinden: Mitarbeitende können bei Bedarf kostenfrei 1:1-Sitzungen mit Psychologinnen und Psychologen wahrnehmen. Die Kosten werden dabei vollständig übernommen und die Teilnahme ist vollkommen anonym.

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, bestätigt: „Bei Matthäi gehen Leistungsfähigkeit und ganzheitliches Wohlbefinden Hand in Hand. Der integrative Ansatz berücksichtigt dabei sowohl die körperliche als auch die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden und steht beispielhaft für eine moderne, mitarbeitendenorientierte Unternehmenskultur im Bauwesen.“

Mit der Verleihung des Qualitätssiegels gibt EUPD Research auch Bewerberinnen und Bewerbern eine Orientierung auf dem Arbeitsmarkt. Die Auszeichnung basiert auf dem Corporate Health Evaluation Standard und wird erst nach intensiver Verifizierung vergeben. Matthäi konnte dabei in den Bereichen Betriebliche Gesundheitsförderung und Betriebliches Gesundheitsmanagement erneut voll überzeugen.

Alle Beschäftigten der Matthäi-Gruppe haben die Möglichkeit, auf die Gesundheitsangebote zuzugreifen, unabhängig von Bereich oder Funktion. Neben individuell zugeschnittenen Maßnahmen stehen regelmäßig Seminare, Kurse und Workshops zu verschiedenen Gesundheitsthemen zur Verfügung. Damit wird sichergestellt, dass gesundheitliche Förderung nicht punktuell, sondern als gelebter Bestandteil der Unternehmenskultur für alle erfahrbar ist.

Über Matthäi:

Matthäi ist ein Bauunternehmen aus dem niedersächsischen Verden, das seit über 90 Jahren aktiv ist. Über 3.500 Menschen arbeiten an mehr als 75 Standorten innerhalb der Matthäi-Gruppe. Nach kontinuierlichem Wachstum ist Matthäi heute in allen Disziplinen des Bauens erfolgreich vertreten. Die Unternehmensgruppe hat sich zu einem der vielseitigsten Akteure der Branche entwickelt. In einem breiten Spektrum an Geschäftsfeldern, vom Infrastrukturbau mit zahlreichen Straßen- und Energieprojekten und dem Ingenieurbau mit umfassenden Kompetenzen im Kraftwerks-, Umspannwerke- und Brückenbau über den Hoch- und Tiefbau bis hin zum Wasserbau, bietet Matthäi hochwertige Lösungen. Darüber hinaus handeln die Unternehmen der Matthäi-Gruppe mit Baustoffen und Rohstoffen, führen sichere Abbrucharbeiten durch und leisten Beiträge zum nachhaltigen Recycling. Die Matthäi-Gruppe zählt zu den Top 20 der größten Bauunternehmen Deutschlands – gemessen an der jährlichen Bauleistung. Jahr für Jahr realisiert die Matthäi-Gruppe deutschlandweit über 1.000 Bauprojekte – termingerecht, wirtschaftlich und in höchster Ausführungsqualität. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von rund 1,05 Milliarden Euro erwirtschaftet. Rund 4.500 Baumaschinen und Baufahrzeuge kommen auf den Baustellen von Matthäi zum Einsatz. Jeder Standort hat Zugriff auf einen modernen und leistungsstarken Fuhrpark.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

