Droplane startet mit energiegeladener Tanz- & Lifestyle-Kollektion - Bsozd.com

Ab sofort erhältlich: DomiMoves x Droplane – Streetwear mit Tanz, Energie & Herz.

Der Startschuss für Droplane ist gefallen – und gleich zum Launch gibt es einen echten Knaller: Die erste limitierte Kollektion von DomiMoves ist ab sofort online.
DomiMoves bringt mit Droplane ihre erste eigene Streetwear- und Lifestyle-Linie auf den Markt. Das Besondere: Die Stückzahl ist streng limitiert und es wird keine Nachproduktion geben. Wer also ein Teil haben will, muss schnell sein.

Über die Kollektion:
Die DomiMoves-Kollektion ist eine Liebeserklärung an Bewegung, Musik und positive Vibes.
Die Designs verbinden Lateinamerikanische Lebensfreude mit urbanem Streetwear-Style.
Hoodies & Sweater mit energiegeladenen Motiven
Bequeme Schnitte für Tanz, Workout oder Alltag
Nachhaltig produziert mit hochwertigen Materialien
Farben: kräftiges Schwarz, dynamisches Weiß, Akzentfarben im Signature-Stil von DomiMoves

Warum dieser Drop besonders ist:
Nur wenige Stücke verfügbar – wenn weg, dann weg.
Jedes Teil ein Statement: „Trag den Rhythmus, fühl die Energie.“
Direkter Support für DomiMoves und ihre Community.
Exklusiv über Droplane – nicht im Handel erhältlich.

Droplane – die Bühne für Creator:
Mit diesem ersten Drop zeigt Droplane, wie Creator ihre Ideen ohne Risiko umsetzen können.
Vom Design über die Produktion bis hin zum Versand übernimmt Droplane alles – Creator können sich voll auf ihre Community konzentrieren.
Käufer wiederum bekommen authentische Produkte mit echter Geschichte.

„Der Launch mit DomiMoves zeigt genau, wofür Droplane steht: limitierte Kollektionen, starke Stories und 100 % Creator-Fokus“, sagt der Gründer von Droplane.
Jetzt bestellen – bevor es zu spät ist
Die DomiMoves-Kollektion ist ab sofort erhältlich unter: droplane.eu/domimoves

