Schlüsselfaktoren des Fahrzeugverbleibs in Deutschland 2021: Eine Analyse der Exportstatistiken und der Altfahrzeugverwertung

Die Entwicklung des Fahrzeugbestands in Deutschland 2021 erfordert eine eingehende Analyse der Exportstatistiken und der Altfahrzeugverwertung. In diesem Artikel werden die Schlüsselfaktoren beleuchtet, die für das Marktgeschehen von großer Bedeutung sind. Entdecken Sie die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dieser Analyse ergeben.

Der Fahrzeugbestand in Deutschland bleibt hoch, zugleich scheiden jedes Jahr Millionen Fahrzeuge aus dem Verkehr. Für 2021 zeichnen die Statistiken von KBA, Destatis und UBA ein klares Bild: Ein Großteil der endgültig außer Betrieb gesetzten Fahrzeuge verlässt den deutschen Markt als Gebrauchtwagenexport – deutlich weniger werden hierzulande als Altfahrzeuge verwertet.

Endgültige Außerbetriebsetzungen: Dimension und Mindestabgänge

Die jährlichen Außerbetriebsetzungen bewegen sich üblicherweise zwischen 8 und 10 Mio. Kfz. Für 2021 weist das UBA 8,7 Mio. Außerbetriebsetzungen aus (davon 7,6 Mio. Pkw). Als Mindestanzahl der endgültig ausscheidenden Fahrzeuge ergibt sich 2021 eine Größenordnung von 2,92 Mio., zusammengesetzt aus 2,52 Mio. Gebrauchtfahrzeugexporten und 0,40 Mio. Altfahrzeugen. Diese Mindestgröße markiert die Untergrenze des tatsächlichen Abgangs aus dem Bestand.

Tabelle 1: Fahrzeugverbleib – Mindestabgänge 2021 (Deutschland)

Kategorie Anzahl Fahrzeuge Export als Gebrauchtfahrzeuge (gesamt) ca. 2.520.000 Verwertung als Altfahrzeuge ca. 400.000 Summe Mindestabgänge ca. 2.920.000

Quelle: UBA-Auswertung auf Basis KBA/Destatis (2021)., (Umweltbundesamt)

Exportziele: EU dominiert, Nicht-EU mit geringeren Anteilen

Der überwiegende Teil der endgültig stillgelegten Fahrzeuge wird als Gebrauchtwagen exportiert und in anderen Ländern wieder zugelassen. 2021 erfolgten rund 2,30 Mio. Wiederzulassungen in EU-Staaten; ins Nicht-EU-Ausland gingen rund 220.000 Fahrzeuge. Für Westafrika weist die Außenhandelsstatistik etwa 74.000 Gebrauchtfahrzeuge aus. Ein Export von Altfahrzeugen im abfallrechtlichen Sinn fand 2021 nicht statt; gemeldete Abfallschlüssel „160104*“ betrafen nicht straßenzugelassene Fahrzeuge.

Verschrottung in Deutschland: historischer Tiefstand beim Aufkommen

2021 fielen rund 400.000 Altfahrzeuge an – der niedrigste Wert seit Beginn der Erfassung 2004. Diese Altfahrzeuge werden in Demontagebetrieben zerlegt und anschließend in Schredderanlagen behandelt. Die Quote der stofflichen Verwertung lag 2021 bei 90,0 %, die Verwertungsquote insgesamt bei 97,5 % und erreichte damit wieder die EU-Vorgabe (≥ 95 %).

Struktur der Verwerter: viele Kleine, wenige Große

Die Branche ist breit aufgestellt: Mitte 2021 gab es 1.140 anerkannte Altfahrzeug-Demontagebetriebe, 49 Schredderanlagen und 33 sonstige Anlagen. Statistisch aktiv angenommen wurden 2021 1.030 Demontagebetriebe sowie 45 Schredder- und sonstige Anlagen. Über die Hälfte der Demontagebetriebe bearbeitete ≤ 250 Altfahrzeuge/Jahr, während die größten 2 % der Betriebe 29 % des Aufkommens stemmen – ein Hinweis auf Effizienz- und Skaleneffekte.

Tabelle 2: Infrastruktur und Branchenstruktur (2021)

Kennzahl Wert Anerkannte Demontagebetriebe (Mitte 2021) 1.140 Anerkannte Schredderanlagen 49 Sonstige anerkannte Anlagen 33 2021 tatsächlich annehmende Demontagebetriebe 1.030 2021 tatsächlich annehmende Schredder/sonstige Anlagen 45 Anteil Betriebe ≤ 250 Fz/Jahr 68 % Anteil Aufkommen der Top-2 % Betriebe 29 %

Quelle: UBA/Destatis, GESA; Sonderauswertung 2021.,

Unbekannter Verbleib: die statistische Lücke als Vollzugsherausforderung

Trotz verbesserter Datenlage verbleibt eine „statistische Lücke“ im sechsstelligen Bereich, die nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Diese Lücke steht zumindest teilweise im Zusammenhang mit Risiken nicht anerkannter Demontage. Für eine belastbare Kreislaufwirtschaft bleiben Transparenz, Vollzug und Datenharmonisierung zentrale Aufgaben.

Quotenentwicklung im Kontext: Rückkehr auf Ziel in 2021

Deutschland übertraf die EU-Vorgaben seit 2006 regelmäßig, verfehlte die Verwertungsquote jedoch 2019 (93,6 %) und 2020 (94,0 %) – u. a. wegen geringer Restkarossen-Eingänge in Schredderanlagen. 2021 wurden die Ziele mit 90,0 % Recycling und 97,5 % Verwertung wieder erreicht. Für kommunikativen Kontext empfiehlt sich eine visuelle Zeitreihe 2015–2021.

Tabelle 3: Verwertungsquoten – ausgewählte Jahre

Jahr Recyclingquote Verwertungsquote EU-Ziel erreicht? 2019 – 93,6 % ✗ 2020 – 94,0 % ✗ 2021 90,0 % 97,5 % ✓

Quelle: UBA auf Basis Destatis/BMUV-Berichte.

Implikationen für Kreislaufwirtschaft und Markt

Autoverschrottung Reutlingen gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Die Dominanz des Gebrauchtwagenexports verschiebt die tatsächliche stoffliche Verwertung ins Ausland; gleichzeitig belegen die Quoten die Wirksamkeit der hiesigen Verwertungsinfrastruktur. Entscheidend sind Rückgewinnung hochwertiger Materialien (insbesondere Metalle), professionelle Demontage mit Ersatzteilgewinnung sowie moderne Post-Shredder-Techniken, um Recyclingpotenziale auszuschöpfen und CO₂-Einsparungen zu realisieren.

Fazit

Der Fahrzeugverbleib 2021 ist klar zweigeteilt: Der Exportsog führt den Großteil der endgültig stillgelegten Fahrzeuge als Gebrauchtwagen ins Ausland, während im Inland rund 400.000 Altfahrzeuge verwertet werden. Recycling- und Verwertungsquoten erfüllen die EU-Vorgaben, doch eine statistische Lücke bleibt eine Herausforderung für Datenqualität und Vollzug. Für eine robuste Kreislaufwirtschaft sind starke Demontage- und Schredderkapazitäten, Transparenz entlang der Exportketten und fortgeschrittene Sortiertechnologien ausschlaggebend.

Pressekontaktdaten:

A. Lahib

37001 Goettingen

Telefon: 015204045656

E-Mail: E-Mail: info@autoverschrottung-reutlingen.de

Web: https://www.autoverschrottung-reutlingen.de

Kurzzusammenfassung:

2021 verließen mindestens 2,92 Mio. Fahrzeuge den deutschen Markt, davon 2,52 Mio. als Gebrauchtwagenexporte und 0,40 Mio. als Altfahrzeuge zur Verwertung. Die Verwertungsquote lag bei 97,5 % (Recycling 90,0 %). Der Export konzentriert sich auf die EU; Nicht-EU-Exporte sind geringer (davon ca. 74.000 nach Westafrika). Eine statistische Lücke im sechsstelligen Bereich verweist auf Vollzugs- und Datenherausforderungen. Die Verwerterlandschaft ist kleinbetrieblich geprägt, mit wenigen großen Leistungsträgern.

Originalinhalt von Autoverschrottung, veröffentlicht unter dem Titel “ Fahrzeugverbleib 2021 – Export, Verschrottung und die statistische Lücke“, übermittelt durch Carpr.de