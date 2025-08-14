Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Gift“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Ein Urlauber wird mit einer leeren Flasche Sanddornlikör tot in seinem Zimmer aufgefunden. Die Inselkommissare stehen vor einem schwer zu lösenden Rätsel, das mehr als ein Leben bedroht!

Der neue Langeooger Ostfrieslandkrimi von Marc Freund ist da! Diesmal bekommen es die Inselkommissare gleich mit mehreren Morden zu tun. Dabei steht eine mysteriöse Person im engeren Kreis der Verdächtigen. Doch hat diese auch den Sanddornlikör vergiftet und den Mord mit der Gartenschere getätigt? Seid auf Überraschungen und fesselnde Leselektüre gespannt!

Klappentext:

Vergiftet mit Sanddornlikör – wer ist der Mörder von Langeoog? Die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss werden in eine Frühstückspension gerufen: Dort liegt der Urlauber Günter Heise – augenscheinlich vergiftet, mit einer leeren Flasche Sanddornlikör auf dem Nachttisch. Kolbe ist besonders erschüttert, hatte er den Mann doch erst vor wenigen Stunden bei einer heftigen Auseinandersetzung mit seiner Vermieterin Bente Franzen in deren Haus erlebt. Zudem war der Tote auch noch mit Bentes seit Jahren verschollenem Mann in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen. Bevor die Polizei-Ermittlungen richtig in Gang kommen, wird der ehemalige Fischer Jan Reese, mit dem der Tote zuletzt gesehen wurde, mit einer Gartenschere von hinten erstochen. Zwar gibt es einen Augenzeugen, doch wer verbirgt sich unter dem gelben Südwester? Ist der geheimnisvolle Moormann, der Heise auf dessen Handy kontaktiert hatte, für die Morde verantwortlich? Als die Polizei versucht, dem Täter auf die Spur zu kommen, spitzt sich die Situation gefährlich zu, denn dieser verfolgt einen äußerst heimtückischen Plan …

„Langeooger Gift“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Langeooger Gift“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FJZWD8HF sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076457892.

Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

Zur Reihe „Die Inselkommissare“:

Ihren Dienst auf Langeoog beginnen die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss am gleichen Tag. Gerret Kolbe, der erfahrene Ermittler aus der Großstadt, der auf die vermeintlich friedliche ostfriesische Insel versetzt wird. In seine alte Heimat, die er aber schon als kleines Kind verlassen hat. Und Rieke Voss, die waschechte Ostfriesin und frischgebackene Kommissarin aus Wittmund.

