Wärmewende in der Praxis: Heizmax sichert Wärmeversorgung mit mobiler Heiztechnik

Mobile Heizlösungen sorgen dafür, dass kein Quartier kalt bleibt – selbst mitten im Umbau zur grünen Wärme.

Die Wärmewende ist längst nicht mehr nur ein politisches Vorhaben – sie findet bereits heute in zahlreichen Stadtwerken und kommunalen Energieversorgungen statt. Immer mehr Betreiber setzen auf erneuerbare Wärmequellen wie Wasserstoff, HVO, Solarthermie, Holzpellets, Biogas oder Wärmepumpen, um Emissionen zu senken und die Versorgung langfristig klimaneutral zu gestalten.

Doch während der Umstellung stehen viele vor einer zentralen Herausforderung: Wie lässt sich die Wärmeversorgung sichern, wenn Kesselanlagen ausgetauscht, Netze erweitert oder Speicher integriert werden?

Genau hier kommt Heizmax ins Spiel. Mit mobilen Heizungen, Heizcontainern und Heizanhängern überbrückt das Unternehmen aus Bannewitz zuverlässig jede Übergangsphase – flexibel, effizient und nachhaltig.

„Wir unterstützen Stadtwerke dabei, kluge Technik mit Klimaschutz zu verbinden – nicht irgendwann, sondern jetzt“, betont Rico Ryssel, Geschäftsführer von Heizmax.

Vorteile für Stadtwerke im Überblick:

– Schnelle Verfügbarkeit im gesamten Bundesgebiet

– Leistungsstarke Heizcontainer bis 20 MW

– Optimal für Fernwärme, Quartierslösungen und kommunale Projekte

– Betrieb mit synthetischen oder biogenen Kraftstoffen möglich

– Komplette Betreuung: Planung, Logistik und Service aus einer Hand

Die Einsatzgebiete reichen von Notfall- und Havarielösungen über Sanierungen bis hin zu systematischen Umstellungen auf erneuerbare Energien. Dabei arbeitet Heizmax zunehmend auch mit synthetischen und biogenen Brennstoffen, um den ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren.

Mit dieser Kombination aus technischer Leistung, Flexibilität und nachhaltiger Ausrichtung positioniert sich Heizmax als verlässlicher Partner der Stadtwerke – für eine Wärmewende mit Tempo und Versorgungssicherheit.

HeizMax®

Horkenstraße 31A

01728 Bannewitz

Tel.: 0351 40 40 70

Web: www.heizmax.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Matrixe

Herr Sven Erxleben

Karl-Liebknechtstraße 96

04275 Leipzig

Deutschland

fon ..: 03413068359

web ..: http://www.matrixe.de

email : geithain@matrixe.de

Pressekontakt:

H+R Anlagenbau GmbH & Co. KG

Herr Rico Ryssel

Horkenstraße 31a

01728 Bannewitz

fon ..: 0351404070

web ..: https://www.heizmax.de/index.html

email : info@hr-anlagenbau.de