Ich liebe Dich sagt man bei uns – der neue flotte Liebesschlager von Klaus Schlapper

Musik vom Walchensee

Der Walchseer Künstler Klaus Schlapper hat mit „Ich liebe dich sagt man bei uns“ ein Lied geschrieben, das zeigt, wie universell echte Liebe ist. Es erinnert daran, dass man „Ich liebe dich“ nicht leichtfertig sagen sollte – sondern nur dann, wenn es von Herzen kommt. Der Refrain führt durch 15 Sprachen dieser Welt – von Je t’aime bis I love you – und macht spürbar: Wahre Liebe braucht keine Übersetzung und die Melodie hat Ohrwurmcharakter!

Ein Lied, das verbindet – über Kulturen und Grenzen hinweg.

Klaus Schlapper – Ich liebe Dich sagt man bei uns

Text & Musik: Klaus Schlapper

You Tube:https://www.youtube.com/watch?v=deV06bCKqFY

ISRC Code:AT-C91-25-00023

VÖ-Datum: 8. August 2025

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook und auf www.schlappi.at

Quelle: Büro Klaus Schlapper

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Hans Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 03065911004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Hans Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 03065911004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de