ARTES Berlin – Berlin Art Week: CONNECTING BERLIN – Marion Eichmann und Christo & Jeanne-Claude

Ausstellung: 12.09 – 01.11.2025

Es ist 1995 und die Sonne brennt, das Gebäude des Reichstags glänzt. In jenem Sommer wurde die Verhüllung des Reichstags durch Christo und Jeanne-Claude Wirklichkeit. Ein Ereignis, das nicht nur Kunstgeschichte schrieb, sondern zu einem kraftvollen Symbol für Aufbruch, Einheit und Demokratie wurde.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Reichstagsverhüllung zeigt ARTES Berlin, im Rahmen der Berlin Art Week, die Ausstellung CONNECTING BERLIN. Im Zentrum stehen Arbeiten von Christo und Jeanne-Claude im Dialog mit neuen Werken der Künstlerin Marion Eichmann. Die Schau versteht sich als künstlerische Auseinandersetzung mit Demokratie und ihren sichtbaren wie verborgenen Symbolen.

Marion Eichmann arbeitete im und um den Reichstag. Mit geschärftem Blick hielt sie ihre Eindrücke zeichnerisch fest und übersetzte sie in ihrem Atelier in vielschichtige Scherenschnitte und farbintensive Collagen. Ein Jahr lang arbeitete sie im Auftrag des Kunstbeirats in den Häusern des Parlaments, stets auf der Suche nach Momenten und Strukturen, die den Alltag dieser hochkomplexen demokratischen Maschinerie sichtbar machen. Ihr Augenmerk galt dabei sowohl ikonischen Fassaden als auch verborgenen Arbeitsräumen, Maschinen, Schildern und Geräten, all jenen Elementen, die das demokratische Herz am Schlagen halten. So entstand eine beeindruckende Werkserie von über hundert Arbeiten, die das Parlament aus ungewohnten Blickwinkeln zeigen.

CONNECTING BERLIN bringt die historische Geste der Reichstagsverhüllung mit einem aktuellen künstlerischen Blick auf das politische Zentrum Deutschlands in einen spannenden Dialog, als Einladung, über Sichtbarkeit, Teilhabe und die Kraft der Kunst in einer offenen Gesellschaft nachzudenken.

Im Rahmen der Berlin Art Week laden wir Sie herzlich ein zu einem besonderen Abend am Samstag, den 13. September, ab 18 Uhr. Freuen Sie sich auf inspirierende Gespräche zwischen der Künstlerin Marion Eichmann und dem Kunsthistoriker Matthias Koddenberg. Durch den Abend führt Lisa Zeitz, Chefredakteurin der WELTKUNST. Als Vertreter der Christo & Jeanne-Claude Foundation und langjähriger Weggefährte des Künstlerpaares gewährt uns Matthias Koddenberg bisher unveröffentlichte Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Reichstagsverhüllung. Gemeinsam sprechen sie über künstlerische Prozesse, persönliche Erfahrungen und politische Aspekte ihrer Arbeit. Für die Teilnahme bitten wir um vorherige Anmeldung.

Sonderöffnungszeiten Berlin Art Week:

Fr. 12.09 18-22 Uhr

Sa. 13.09 16-23 Uhr (Anmeldung erforderlich)

So. 14.09 12-18 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ARTES Berlin

—

Mehr Informationen:

https://www.kunsthaus-artes.de/ | follow @kunsthaus.artes

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARTES Berlin

Herr Maximilian Hartwich

Auguststr. 19

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 28 88 38 69

web ..: https://www.kunsthaus-artes.de/artes-berlin/

email : info@artesberlin.de

.

