Kinder- und Familienfest am Sonntag, 17. August 2025 von 13 bis 18 Uhr

Spiel, Spass und Action – Die Bürgerstiftung Wallenhorst lädt zum traditionellen Kinder- und Familienfest ein.

In der Gemeinde Wallenhorst erwartet Groß und Klein – von der Rathausallee bis zur Niedersachsenstraße – ein abwechslungsreiches Vergnügen. Wie in den Vorjahren gibt es zahlreiche Attraktionen zum Spielen und vor allem viel Bewegung für Kinder jeden Alters. Es warten Spiel- und Sportgeräte, ein Action-Parcours und ein Trampolin zum Mitmachen und Zuschauen, umgesetzt von der JM Event Attraktion GmbH im Auftrag der Bürgerstiftung Wallenhorst.

Für die Kleinen stehen verschiedene Hüpfburgen und ein Kinderspielmobil bereit. Die Action-Kids können sich am Kinderhochseilgarten, au der Fun Slide-Riesenrutsche, Ninja Action Parcour, Riesentrampolin und weiteren Attraktionen so richtig austoben.

Für nur 3,00 EUR erhält man ein Spielbändchen, dass einem den kostenlosen Zugang zu allen Spielmöglichkeiten den ganzen Nachmittag ermöglicht.

In der Cafeteria laden Kaffee und selbstgebackener Kuchen zum entspannten Genießen ein.

Wie gewohnt gibt es auch eine Tombola mit tollen Gewinnen. Hier lohnt ich au jedenfall das Mitmachen.

Für das leibliche Wohl sorgen neben der Cafeteria auch frisch gepresster O-Saft, Bratwurst, Crepes, Eis und gekühlte Getränke

Ein besonderes Highlight ist auch Paddy Ballonzauber. Hier werden Kinderwünsche in kreative Ballonfiguren gezaubert.

Die Bürgerstiftung freut sich auf viele große und kleine Gäste.

