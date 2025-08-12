Mobiles Internet in der Türkei: So klappt’s trotz eSIM-Sperre

Was bedeutet das eSIM Verbot in der Türkei? Betroffen sind nur die großen Anbieter, und umgehen lässt sich die Sperre auch.

Berlin, 12. August 2025 – Die türkische Telekommunikationsbehörde BTK hat im Juli 2025 den Zugriff auf internationale eSIM-Anbieter wie Holafly blockiert. Diese Anbieter können in der Türkei aktuell nicht mehr installiert oder verwaltet werden. Dennoch ist die eSIM-Technologie nicht verboten, wenn das eSIM-Profil bereits vor Reiseantritt im Heimatland installiert wurde.

eSIMony bietet weiterhin zuverlässige Verfügbarkeit

Im Unterschied zu einigen internationalen Anbietern ist die Nutzung von eSIMony in der Türkei derzeit nicht von einer Sperre betroffen. Das Unternehmen empfiehlt dennoch, das eSIM-Profil vorsorglich bereits vor der Ankunft in der Türkei zu installieren und die mobile Datenfunktion erst nach der Einreise zu aktivieren, um mögliche Blockierungen zu vermeiden.

Attraktive Tarifoptionen bei eSIMony

eSIMony bietet flexibel wählbare Datenpakete für die Türkei mit Tarifoptionen von 2 GB für 15 Tage zu unschlagbaren 3,50 EUR bis zu 50 GB für 30 Tage für immer noch günstige 24,90 EUR.

Vergleich mit Roaming-Tarifen deutscher Anbieter

Im Gegensatz zu den oft erheblich teureren Roaming-Tarifen deutscher Anbieter – beispielsweise das Travel-Surf-Angebot der Telekom mit 20 GB für 14 Tage für knapp 30 EUR – bietet eSIMony transparente und deutlich günstigere Datenpakete. Zudem entfallen Versandzeiten, physische SIM-Karten und eventuelle Tariffallen vor Ort.

Empfehlung für Reisende

Installieren: eSIM-Profil vor Abreise herunterladen und einrichten.

Aktivieren: Datenpaket erst nach Ankunft in der Türkei aktivieren (Daten-Roaming einschalten).

Vergleichen: eSIMony bietet derzeit eine preislich attraktive und verlässliche Lösung für Internetnutzung im Urlaub.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HD Solutions GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-511 0 511

web ..: https://www.esimony.com

email : hz@hd-solutions.net

HD Solutions GmbH

Die HD Solutions GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Spin-Off der seit 1996 auf allgemeine USA-Dienstleistungen spezialisierten staatlich zugelassenen Beratungsstelle The American Dream. Das Unternehmen steht für Chancengleichheit, Transparenz und rechtssichere Unterstützung bei diversen Reisedienstleistungen für die Vereinigten Staaten und weitere Länder. Über die Firmengruppe The American Dream und verbundene Unternehmen erhalten Auswanderer, Urlauber, Unternehmer und Selbstständige Unterstützung auch bei allen Fragen rund um Visa, Urlaub und Einreise für viele Länder Welt.

Weitere Informationen unter: www.hd-solutions.net oder www.americandream.de

Pressekontakt:

HD Solutions GmbH

Herr Holger Zimmermann

Danckelmannstr. 9

14059 Berlin

fon ..: +49 30-3982040-41

email : hz@hd-solutions.net