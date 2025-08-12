Wohngold Immobilien jetzt auch in Bonn aktiv

Das Immobilienbüro von Marcel Amberge und Simon Kuhlmann erweitert sein Tätigkeitsgebiet nun auch in Bonn.

Wohngold Immobilien, gegründet von Marcel Amberge (M.A.) und Simon Kuhlmann (M.A.), ist ab sofort auch in Bonn als Immobilienmakler tätig. Das inhabergeführte Unternehmen bietet Eigentümern, Käufern und Mietern eine persönliche, transparente und professionelle Betreuung bei allen Immobiliengeschäften.

Die Gründer vereinen fundiertes Fachwissen mit langjähriger Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Beide studierten „General Management“ an der Cologne Business School und vertieften ihr Know-how durch einen Masterabschluss in „Real Estate Management“ an der renommierten EBZ Business School. Diese Kombination aus Management-Kompetenz und immobilienwirtschaftlicher Expertise bildet die Grundlage für die hochwertige Beratung und Vermittlung, für die Wohngold Immobilien steht.

„Unsere Philosophie ist es, Immobiliengeschäfte mit hoher Fachkompetenz, Menschlichkeit und einem klaren Qualitätsanspruch zu begleiten. Bonn ist für uns ein spannender Markt mit viel Potenzial, auf den wir uns sehr freuen“, sagt Marcel Amberge.

Wohngold Immobilien deckt den gesamten Vermittlungsprozess ab – von der Immobilienbewertung über die Vermarktung bis hin zur erfolgreichen Vertragsabwicklung. Mit detaillierter Marktkenntnis und einem starken Netzwerk vor Ort verfolgt das Team das Ziel, für jede Immobilie den bestmöglichen Abschluss zu erzielen.

Über Wohngold Immobilien

Wohngold Immobilien ist eine inhabergeführte Immobiliengesellschaft von Marcel Amberge und Simon Kuhlmann. Das Unternehmen steht für persönliche Beratung, transparente Prozesse und erfolgreiche Immobilienvermittlungen. Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter werden von der ersten Anfrage bis zum Abschluss individuell begleitet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wohngold Immobilien

Herr Simon Kuhlmann

Colmantstraße 26

53115 Bonn

Deutschland

fon ..: 01742438677

web ..: https://wohngold-immo.de/

email : info@wohngold-immobilien.de

Wohngold Immobilien ist ein inhabergeführtes, akademisches Immobilienbüro, gegründet von Marcel Amberge und Simon Kuhlmann. Mit immobilienwirtschaftlichem und managementorientiertem Studium an renommierten Hochschulen, kombiniert mit langjähriger Praxiserfahrung, bietet das Unternehmen eine persönliche, transparente und professionelle Vermittlung von Wohnimmobilien. Der Anspruch: Höchste Qualität und individuelle Betreuung – vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Abschluss.

Pressekontakt:

Wohngold Immobilien

Herr Simon Kuhlmann

Colmantstraße 26

53115 Bonn

fon ..: 01742438677

web ..: https://wohngold-immo.de/

email : info@wohngold-immobilien.de