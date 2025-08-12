Atlantik Elektronik GmbH präsentiert Lösungen für Cybersicherheit in Rechenzentren

Atlantik Elektronik bietet In-Band-, klassische und erweiterte Out-of-Band-Managementlösungen für sichere, ausfallsichere IT-Infrastrukturen mit KI-gestützter Fernwartung und zentraler Verwaltung.

Klassisches und erweitertes Out-of-Band-Management für die sichere Verwaltung

Atlantik Elektronik unterstützt die Verwaltung von Rechenzentren und Unternehmen mit konfigurierbaren Out-of-Band-Managementlösungen (OOB) für sicherheitskritische IT-Architekturen. Diese Lösungen ermöglichen ein zuverlässiges, zentrales und automatisiertes System zur Steuerung und Wiederherstellung von Infrastrukturkomponenten, auch bei Ausfall des Betriebssystems und ohne physischen Zugriff.

Unvorhersehbare Netzwerkausfälle, fehlgeschlagene Firmware-Updates, Konfigurationsfehler, zunehmende Cyberangriffe oder Naturkatastrophen stellen hohe Anforderungen an die Ausfallsicherheit moderner IT-Infrastrukturen. Verstärkt durch die Dezentralisierung von Rechenzentren, KI-Workloads und Edge-Implementierungen zeigt sich, dass robuste und automatisierte IT-Management-Tools besonders wichtig geworden sind.

Atlantik Elektronik bietet mit klassischem In-Band-Management, klassischem Out-of-Band-Management sowie erweiterten OOB-Lösung aus der LM-Serie von Lantronix drei Sicherheits- und Komfortstufen für die Verwaltung verteilter Rechenzentren und Unternehmen an. Für jede Verwaltungsoption kann das Atlantik Elektronik Team sowohl auf Standardlösungen zurückgreifen als auch individuelle Lösungen für spezifische Anwendungsfälle zusammenstellen.

In-Band-Management

Die kosteneffiziente In-Band-Variante nutzt das primäre Netzwerk für die Verwaltung von Servern und Infrastrukturkomponenten und eignet sich ideal für Anwendungen mit geringen Anforderungen an Ausfallsicherheit.

Out-of-Band-Management (klassisch)

Im klassischen Out-Of-Band-Management wird ein separates Verwaltungsnetzwerk genutzt, das unabhängig vom primären Netzwerk arbeitet. So kann auch bei einem Ausfall des Hauptnetzwerks der Konsolenzugriff erfolgen und Firmwareaktualisierungen und Systemneustarts remote ausgeführt werden.

Erweitertes Out-of-Band-Management (LM-Serie)

Die KI-gestützten Konsolenserver der LM-Serie von Lantronix ermöglichen ein fortschrittliches, automatisiertes Infrastrukturmanagement. Auch sie arbeiten über ein separates Verwaltungsnetzwerk und bieten umfassende Funktionen zur Fernwartung, Analyse und Wiederherstellung, sodass der Bedarf an Vor-Ort-Einsätzen erheblich gesenkt wird.

Mit den passenden Plattformen _Lantronix Percepxion(TM)_ und _Control Center_ können die OOB-Geräte der LM-Serie sowie angeschlossene Netzwerkressourcen zentral und effizient verwaltet werden. So sind Überwachung und Verwaltung besonders sicher und einfach zugleich.

Als erfahrener Design-In-Partner bietet Atlantik Elektronik sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Integrationslösungen für OOB-Management in Rechenzentren. Ergänzend dazu stehen individuell konfigurierbare In-Band-Lösungen zur Verfügung.

Empfohlene Produkte (erhältlich im ATE-Store)

Lantronix LM83X KI-gestützter OOBD-Advanced-Konsolenserver

Der LM83X ist der einzige zustandsbasierte Console Server mit KI-gestützter Automatisierung zur sicheren und zuverlässigen Netzwerkverwaltung, auch bei Ausfällen. Unabhängig vom Netzwerkstatus ermöglicht LM83X das Out-of-Band-Management von bis zu 104 Geräten über RS-232, unterstützt SD-WAN und virtuelle Umgebungen und bietet mit virtuellen Ports sowie Portweiterleitung volle Kontrolle.

Lantronix LM4 KI-gestützter OOBD-Advanced-Konsolenserver

Der LM4 ist ein leistungsstarker Console Server für das Out-of-Band-Management mit bis zu 4 RS-232-Konsolenports und Unterstützung für bis zu 48 virtuelle Ports. Er ermöglicht den sicheren Zugriff, das Monitoring und die Steuerung der Netzwerkinfrastruktur, selbst bei vollständigem Netzausfall.

Lantronix SLC8000 48-Port-OOBD-Advanced-Konsolenserver

Der SLC80482201S Konsolenmanager von Lantronix ist Teil der Lantronix SLC8000 Remote Environment Management Produktfamilie und bietet sicheren Zugriff auf IT-Geräte mit RS-232- und USB-Konsole bei gleichzeitiger Minimierung der Netzwerkausfallzeiten.

Lantronix G520 LTE Connectivity Kit-EMEA

Die G520-Serie von Lantronix umfasst industrietaugliche LTE Cat 4- und 5G-Gateways, die speziell für langlebige, geschäftskritische IoT-Anwendungen entwickelt wurden und dank der ConsoleFlow(TM)-Gerätemanagement-Software sowie den zellularen Connectivity Services von Lantronixzur Steigerung betrieblicher Effizienz beitragen. Die Serie genügt höchsten industriellen Anforderungen.

BEL Power DC-DC-Stromversorgungseinheit SPSPFF3-0X

Die SPSPFF3-0X Power-Shelf-Lösung bietet zuverlässige Gleichrichtung, Systemmanagement und Stromverteilung mit Platz für bis zu sechs hot-swap-fähige PFF3000-12-069RD DC-DC-Netzteile (40-72 VDC-Eingang, 12,5 VDC-Ausgang) zur Versorgung von Intermediate Bus Architectures in Servern, Routern und Switches. Das Shelf ist Open Compute Rack-kompatibel und bietet optional einen Network Attached Controller für Steuerung und Monitoring über 10/100 Mbit/s Ethernet mit Anbindung ans Rechenzentrumsnetz.

ProLabs – SFP+-GLC-T-10G-Transceiver

Der Cisco®-kompatible SFP+-GLC-T-10G-Transceiver unterstützt 10GBase-TX mit einer Reichweite von bis zu 30 m über Kupferkabel mit RJ-45-Anschluss. Er bietet Auto-Negotiation für 10GBase und ist flexibel konfigurierbar. Der Transceiver erfüllt alle OEM-Spezifikationen, ist zu 100 % Cisco®-kompatibel und für zuverlässige Leistung serialisiert und geprüft. Alle ProLabs-Module entsprechen MSA-Standards für nahtlose Integration und sind TAA-konform.

ProLabs – SFP-10G-SR Transceiver

Der Cisco®-kompatible SFP-10G-SR Transceiver unterstützt 10GBase-SR mit einer Reichweite von bis zu 300 m über Multi-Mode-Faser (MMF) bei 850 nm Wellenlänge und LC-Anschluss. Er erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen, ist zu 100 % Cisco®-kompatibel, serialisiert und geprüft für zuverlässige Leistung. Alle ProLabs-Module entsprechen MSA-Standards für nahtlose Integration und sind TAA-konform.

Die Atlantik Elektronik Lösungen für Cybersicherheit in Rechenzentren sind ab sofort abrufbar. Für eine individuelle Beratung steht das Atlantik Elektronik Team zur Verfügung.

