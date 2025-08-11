Princess Cruises präsentiert Alaska-Saison 2027 mit neuem Flaggschiff und vielfältigen Routen

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) plant für 2027 ein umfangreiches Programm in Alaska mit 187 Abfahrten zu 17 Reisezielen im hohen Norden des amerikanischen Kontinents.

Im Mittelpunkt des Angebotes steht der Einsatz des neuen Flaggschiffs Star Princess, das gemeinsam mit sieben weiteren Mitgliedern der Princess-Flotte den Gästen intensive Einblicke in die Naturwunder des größten US-Bundestaates bietet.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Besuchen beeindruckender Gletscher-Destinationen wie dem Glacier Bay National Park, dem Hubbard Glacier, dem College Fjord sowie dem Endicott Arm & Dawes Glacier. Princess Cruises ist dabei die Reederei, die die meisten Gäste zum UNESCO-Weltnaturerbe Glacier Bay National Park bringt. Allein 85 Anläufe sind 2027 geplant.

Zu den bekanntesten Routen zählt die einwöchige „Voyage of the Glaciers“-Kreuzfahrt zwischen Vancouver (Kanada) und Anchorage (Whittier, Alaska). Diese Reise kombiniert gleich zwei Gletschererlebnisse und wird wöchentlich von vier Schiffen bedient. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, diese Route zu einer zweiwöchigen Rundreise ab Vancouver zu erweitern.

Auch die Fahrten durch die Inside Passage zählen weiterhin zum festen Bestandteil des Programms. Ab Seattle starten die Star und Royal Princess zu jeweils einwöchigen Rundreisen, während von San Francisco aus die Ruby Princess für zehn Nächte auf Reisen mit Gletscherbesuchen geht.

Vancouver dient als Ausgangspunkt für Fahrten an Bord von Emerald Princess, Coral Princess und Discovery Princess, die Reisen zwischen sieben und zehn Nächten anbieten und dabei entweder Glacier Bay oder Endicott Arm & Dawes Glacier zum Ziel haben. Wer besonders viel Zeit mitbringt, kann ab Los Angeles auf zwei 16 Nächte dauernde Reisen mit der Emerald Princess gehen, beide inklusive eines Abstechers in den Glacier Bay National Park.

Neben klassischen Kreuzfahrten bietet Princess Cruises auch sogenannte „Cruisetours“ an – eine Kombination aus See- und mehrtägiger Landrundreise zu den Naturhighlights Alaskas. Fast alle dieser Touren beinhalten Besuche im Glacier Bay National Park sowie im berühmten Denali Nationalpark.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Reederei sind die eigenen Wilderness Lodges in unmittelbarer Nähe zu Nationalparks wie Denali, Kenai Fjords oder Wrangell-St.-Elias. Die Anreise erfolgt zum Teil mit einem exklusiven Panoramazug, der die Gäste direkt und noch am selben Tag vom Schiff nach Denali bringt.

Ein Highlight unter den Touren ist die „Denali Escorted“-Reise (17 Nächte) mit zwei Übernachtungen in jeder der fünf Princess-eigenen Lodges. Wer noch mehr Nationalparks erleben möchte, wählt die zweiwöchige „National Parks Explorer“-Cruisetour. Sie verbindet Glacier Bay, Kenai Fjords, Denali sowie den Klondike Gold Rush National Historical Park in Skagway – ein Angebot für naturbegeisterte Reisende mit Entdeckergeist.

Mit dem neuen Programm unterstreicht Princess Cruises einmal mehr seine führende Rolle im Alaska-Kreuzfahrtenmarkt und bietet zugleich mehr Vielfalt und Flexibilität bei der Reisegestaltung als je zuvor.

Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Herbst 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.

