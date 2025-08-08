Hausmarkt.at: Ihr Online-Shop für Heim, Garten und Werkstatt

Hausmarkt.at ist ein führender österreichischer Online-Händler, der Heimwerkern

Gartenliebhabern und Werkstattprofis eine breite Palette hochwertiger Produkte bietet. Die Plattform zielt darauf ab, den Einkauf von Werkzeugen, Baumaterialien und Gartenartikeln zu vereinfachen, indem sie ein bequemes Online-Erlebnis schafft, das zeitaufwändige Besuche im Baumarkt überflüssig macht. Mit einer klaren Mission, Kunden nicht nur Produkte, sondern auch Inspiration und Expertise zu liefern, hebt sich Hausmarkt.at durch Qualität, Transparenz und Kundennähe hervor.

Produktvielfalt

Das Sortiment umfasst Werkzeuge und Maschinen für Profis und Hobbyisten, Baumaterialien für Renovierungen, Garten- und Outdoor-Produkte wie Rasenmäher oder Möbel, sowie Bad-, Sanitär- und Elektroartikel. Zusätzlich bietet die Plattform Freizeit- und Campingausrüstung. Aktionen wie 35 % Rabatt auf Gartengeräte machen das Angebot besonders attraktiv.

Benutzerfreundlichkeit

Die Website besticht durch eine intuitive Navigation, leistungsstarke Suchfunktionen (z. B. nach Artikelnummer oder EAN) und detaillierte Produktinformationen mit Kundenbewertungen. Der Checkout-Prozess ist flexibel und sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden optimiert.

Kundenservice

Hausmarkt bietet erstklassigen Support per Telefon (+43 660 567 77 96) und E-Mail (info@hausmarkt.at) sowie einen Beratungsbereich mit Tipps und Anleitungen für DIY-Projekte, was die Plattform zu einem verlässlichen Partner macht.

Nachhaltigkeit

Die Plattform setzt auf umweltfreundliche Produkte, ressourcenschonende Materialien und faire Herstellungsbedingungen, um Nachhaltigkeit zu fördern und Abfall zu reduzieren.

Hausmarkt.at hat sich als führender Online-Händler für Haus, Garten und Werkstatt in Österreich etabliert, dank seines umfassenden Produktangebots, der benutzerfreundlichen Plattform und des starken Engagements für Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit. Die Plattform spricht sowohl Heimwerker als auch Profis an, indem sie hochwertige Produkte, transparente Informationen und erstklassigen Service bietet. Mit seiner klaren Vision, das Einkaufen zu vereinfachen und zu verbessern, setzt Hausmarkt.at neue Maßstäbe im E-Commerce für Heimwerkerbedarf. Ob Sie ein großes Renovierungsprojekt planen, Ihren Garten verschönern oder Ihre Werkstatt ausstatten möchten, Hausmarkt.at ist Ihr verlässlicher Partner, der Ihnen die Werkzeuge, Materialien und Inspiration liefert, um Ihre Visionen zu verwirklichen. Besuchen Sie hausmarkt.at, um das volle Angebot zu entdecken und Ihre Projekte mit Leichtigkeit in Angriff zu nehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cadabra GmbH

Herr Yilmaz Dogan

Heindlkai 3

4310 Mauthausen

Österreich

fon ..: +4306605677796

web ..: https://hausmarkt.at/Impressum

email : info@hausmarkt.at

cadabra GmbH

Groß- und Einzelhandel

Heindlkai 3

4310 Mauthausen

Österreich

