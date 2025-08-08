BLOOH Solution Ltd. schließt Vorbereitungen ab – neues Finanzvehikel mit Wertpapierkennung startet bald

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: BLOOH Solution Ltd. führt in Kürze ein neues Finanzvehikel mit eindeutiger Wertpapierkennung ein, das weltweit in Finanzsystemen sichtbar wird.

Vancouver (BC) – BLOOH Solution Ltd. gibt bekannt, dass alle notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen sind und die formellen Unterlagen bei der zuständigen Stelle hinterlegt wurden. In den kommenden Tagen wird das neue Finanzvehikel offiziell eingeführt und mit einer eindeutigen Wertpapierkennung versehen, die künftig weltweit in den gängigen Finanzdatensystemen auffindbar sein wird. Die Vergabe und technische Anbindung der Kennung wird unmittelbar erfolgen; erwartungsgemäß wird sie in Finanzinformationsnetzwerken, Datenfeeds und bei relevanten Marktteilnehmern sichtbar sein, sobald die Integrationsprozesse abgeschlossen sind.

Mit diesem Schritt schafft BLOOH Solution Ltd. eine transparente infrastrukturelle Basis für die konsistente Identifikation des Instruments über Regionen und Plattformen hinweg. Die Einführung wurde unter Einhaltung interner Compliance- und Governance-Richtlinien vorbereitet, um eine saubere und nachvollziehbare Darstellung im Marktumfeld zu gewährleisten. Daten zu Handelbarkeit, Kursabbildung oder Verfügbarkeit können unter der neuen Kennung zukünftig abgerufen werden, wobei diese Mitteilung ausdrücklich nicht als öffentliches Angebot, Emissionsaufruf oder Aufforderung zum Kauf zu verstehen ist. Es bestehen keine Verpflichtungen für potenzielle Interessenten, und sämtliche Informationen dienen allein der Orientierung. Die Kennung wird zudem in Reporting- und Backoffice-Systemen integriert sein, sodass institutionelle Partner die Referenz leicht nachvollziehen können und sie als Grundlage für spätere Transaktionsabwicklungen zur Verfügung steht. Technische Tests zur Verbreitung und Anzeige bei Datenanbietern sowie Schnittstellenüberprüfungen wurden bereits durchgeführt, sodass mit einer schrittweisen Sichtbarkeit in den kommenden Tagen gerechnet wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOOH Solution Ltd.

Frau Catherine Hall

Dunsmuir St 1055

V7X 1L4 Vancouver BC

Kanada

fon ..: +1 604 260 6692

web ..: https://blooh-solution.com

email : press@blooh-solution.com

BLOOH Solution Ltd. mit Sitz in Vancouver, BC, ist auf nachhaltige Rohstoffgewinnung und innovative Energiesysteme spezialisiert. Seit der Gründung 2021 verfolgt das Unternehmen das Ziel, durch verantwortungsbewusste Technologien und strategische Partnerschaften die Transformation der globalen Energieversorgung voranzutreiben.

Pressekontakt:

BLOOH Solution Ltd.

Frau Catherine Hall

Dunsmuir St 1055

V7X 1L4 Vancouver BC

fon ..: +1 604 260 6692