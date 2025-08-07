Große Ehre für Stephan U. Breu aus Tägerschen in der Schweiz: Gouverneur Greg Abbott ernennt ihn zum „Honorary Texan“

Stephan U. Breu wird „Honorary Texan“ – Texas würdigt Schweizer Unternehmer für internationales Engagement

Tägerschen / Austin (Texas) – Eine außergewöhnliche Anerkennung aus dem Herzen der Vereinigten Staaten wurde dem Schweizer Unternehmer, Philanthrop und engagierten Weltbürger Stephan U. Breu zuteil: Der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas, Greg Abbott, verlieh ihm in offizieller Urkunde den ehrenvollen Titel „Honorary Texan“.

Diese selten vergebene Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten, die durch besondere Leistungen, humanitären Einsatz, diplomatische Kontakte, kulturelles Engagement oder eine herausragende Verbindung zum Bundesstaat Texas einen bleibenden Beitrag zur internationalen Verständigung leisten.

Symbol für internationale Verbundenheit

Der Titel „Honorary Texan“ ist eine der höchsten Ehrungen, die Texas an Nicht-Einwohner verleiht. Die Ehrung beinhaltet keinerlei politische Funktion, sondern ist vielmehr ein ehrenvolles Zeichen der Wertschätzung, mit dem sich der Bundesstaat gegenüber Personen bedankt, die sich in besonderem Maße für die Ideale, Kultur und Werte von Texas einsetzen oder eingesetzt haben.

„Es ist für mich eine große Ehre und ein bewegender Moment, als Schweizer diese Auszeichnung des texanischen Gouverneurs zu erhalten“, so Stephan U. Breu in einer ersten Reaktion. „Texas steht weltweit für Pioniergeist, Gastfreundschaft, kulturelle Vielfalt und wirtschaftliche Dynamik – mit diesen Werten fühle ich mich persönlich stark verbunden.“

Anerkennung über Grenzen hinweg

Die Verleihung erfolgte im Namen des Staates Texas durch den amtierenden Gouverneur Greg Abbott, der die Urkunde persönlich unterzeichnete. Der Ehren-Titel wurde mit dem offiziellen Staatssiegel von Texas sowie der Unterschrift des Secretary of State bekräftigt.

In der zugehörigen Urkunde heißt es, Stephan U. Breu werde unter den Gesetzen des Staates Texas mit allen Rechten, Privilegien und Würden als Ehrenbürger von Texas aufgenommen.

Die Verleihung zeigt, wie wichtig internationale Kontakte und persönliche Brückenbauer auch außerhalb offizieller diplomatischer Wege sind. Gerade in einer Zeit globaler Herausforderungen sind solche Gesten der gegenseitigen Anerkennung ein starkes Zeichen für weltumspannende Partnerschaft, Respekt und Verbundenheit.

Über Stephan U. Breu

Stephan U. Breu stammt aus dem thurgauischen Tägerschen in der Schweiz. Über die Jahre hinweg hat er sich in verschiedenen Bereichen als engagierter Mittler zwischen Kulturen und als verlässlicher Partner in internationalen Projekten profiliert. Seine vielseitigen Aktivitäten und sein persönlicher Einsatz für kulturellen Austausch, humanitäre Projekte weltweit und akademische und wirtschaftliche Kooperationen machen ihn zu einer inspirierenden Persönlichkeit über nationale Grenzen hinaus.

Mit dieser Auszeichnung reiht sich Stephan U. Breu in eine erlesene Gruppe von Persönlichkeiten ein, die vom Bundesstaat Texas zum Honorary Texan ernannt wurden – darunter befinden sich Diplomaten, Wissenschaftler, Künstler, Humanitäre Persönlichkeiten, Vertreter des öffentlichen Lebens sowie Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft, die sich um den internationalen Austausch mit Texas verdient gemacht haben.

Die Aufnahme in diesen exklusiven Kreis ist ein Zeichen besonderen Vertrauens und ein Bekenntnis zur Bedeutung persönlicher, humanitärer wie auch unternehmerischer Beiträge zur globalen Zusammenarbeit.

Kurzzusammenfassung

Der Schweizer Unternehmer und Philanthrop Stephan U. Breu aus Tägerschen wurde vom texanischen Gouverneur Greg Abbott mit dem Ehrentitel „Honorary Texan“ ausgezeichnet. Die selten vergebene Auszeichnung würdigt sein langjähriges humanitäres, kulturelles und interkulturelles Engagement. Breu reiht sich damit in eine exklusive Gruppe internationaler Persönlichkeiten ein, die sich um die Werte und den Austausch mit dem Bundesstaat Texas verdient gemacht haben.

