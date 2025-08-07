Intelligente Prozesssicherheit in der Industrie

Das Sarissa Positionserkennungssystem in der Montagepraxis

Die industrielle Montage wird zunehmend komplexer. Variantenvielfalt, hohe Qualitätsanforderungen und kürzere Taktzeiten fordern präzise und zuverlässige Prozesse. Das ultraschallbasierte Local Positioning System (LPS) von Sarissa bietet hier eine intelligente Lösung. Es unterstützt Werker bei anspruchsvollen Arbeitsschritten und erhöht gleichzeitig die Prozesssicherheit, Nachverfolgbarkeit und Effizienz.

Vielfältige Anwendungen in der Montage

Das Sarissa System wird bereits in zahlreichen Industriebereichen erfolgreich eingesetzt. Ein Auszug aktueller Anwendungen zeigt die Bandbreite:

* Hochvoltspeichermontage in der Elektromobilität

* Achsverschraubung in der Fahrzeugproduktion

* Unterbodenmontage in der Fließfertigung

* Montage von Spülmaschinenkörben

* Schraub- und Bohrprozesse in der Luft- und Raumfahrtindustrie

* Kommissionierung von Möbelbeschlägen

* Manuelles Auftragen von Primerflüssigkeit

* Prüf- und Kommissionierarbeitsplätze

* Sicherer Einbau von Einzelteilen

Durch millimetergenaue Echtzeit-Positionserkennung erkennt das System Montageabweichungen sofort, bevor Fehler entstehen oder sich in der Fertigung fortsetzen können.

Prozesse auch bei bewegten Werkstücken sicher führen

Besonders in Fließfertigungen und beim Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) zeigt Sarissa seine Stärken. Der Werkzeugsensor referenziert auf ein bewegtes Koordinatensystem, sodass auch an bewegten Werkstücken fehlerfreie Montagen durchgeführt werden können. Ein einzelner Positionsempfänger kann gleichzeitig mehrere Arbeitsplätze bedienen. Das spart Platz, Kosten und sorgt für maximale Flexibilität.

Jeder Werker erhält visuelle Rückmeldung über den Arbeitsfortschritt, etwa über seinen Bildschirm oder durch eine Laservisualisierung direkt auf dem Werkstück. Das erhöht die Selbstkontrolle in Echtzeit und reduziert Fehler noch während der Wertschöpfung.

Positionserkennung von Einzelteilen mit DataMatrix-Codes

Das LPS kann nicht nur Werkzeuge orten, sondern auch Einzelteile identifizieren, z. B. durch die Positionsbestimmung eines DataMatrix-Codes. Dazu wird ein Werkzeugsender auf einem Codeleser angebracht. Dieser scannt den Code am Bauteil ein, und das System prüft automatisch, ob sich das Teil an der korrekten Position befindet.

Ein typisches Beispiel ist das Positionieren von Lagerschalen. Nachdem der Werker diese platziert hat, wird der Code gescannt, und Sarissa bestätigt oder warnt in Echtzeit. Diese Art der intelligenten Kontrolle steigert die Montagequalität signifikant.

Industrie 4.0 in der Praxis: mit Sarissa wird Position zur Qualität

Das Positionserkennungssystem von Sarissa macht moderne Werkerassistenz zur Realität. Es führt den Menschen präzise durch komplexe Montageprozesse, erkennt Fehler bereits im Moment ihres Entstehens und dokumentiert jeden Schritt für höchste Transparenz. Unternehmen, die auf Qualität, Sicherheit und Effizienz setzen, finden in Sarissa einen starken Partner für die Zukunft der Montage.

