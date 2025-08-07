Kunst als Spiegel der Gesellschaft: Kontextualisierung kreativer Praktiken

In dieser Ausgabe werden die vielfältigen Rollen von Kunst innerhalb unterschiedlichster gesellschaftlicher Kontexte beleuchtet. Durch Essays und Interviews wird die Interdependenz von Kunst und Gesellschaft dargestellt. Ein prägnanter Überblick über die Bedeutung von Kunst in der modernen Welt.

Artistic Hub Magazine Sommerausgabe 2025: Kunst, Identität und Räume im Dialog

Die neue Sommerausgabe des Artistic Hub Magazine lädt zu einer faszinierenden Entdeckungsreise durch die Welt der zeitgenössischen Kunst, Architektur, Bewegung und Identität ein. Von Puerto Rico über Jamaika bis nach Deutschland und die Schweiz entfaltet sich ein vielschichtiges Panorama kreativer Ausdrucksformen, die lokale Realitäten und globale Perspektiven miteinander verweben.

Diese Ausgabe widmet sich nicht nur der Ästhetik, sondern dem täglichen Leben und seiner kulturellen Transformation durch Kunst – mit Blick auf Räume, Rituale und individuelle Erzählungen.

Kunst als Sprache gelebter Identität

Einblicke in globale Kunstszenen – lokal interpretiert

Was passiert, wenn Kunst auf Alltagsrituale trifft? In der aktuellen Ausgabe werden Werke vorgestellt, die genau diesen Schnittpunkt erkunden: Wandmalereien in San Juan, Performances in Berlin, visuelle Interventionen im öffentlichen Raum in Zürich.

Vorgestellt werden Künstler*innen und Kollektive aus Puerto Rico, Jamaika, Deutschland, der Schweiz und weiteren Ländern, die ihre Arbeiten mit starkem lokalem Bezug realisieren – stets getragen von der Frage nach Identität, Raum und kultureller Zugehörigkeit.

Interviews, Essays und kuratierte Bildwelten

Die Texte in der Sommerausgabe bieten nicht nur künstlerische Reflexionen, sondern greifen persönliche Geschichten und gesellschaftliche Kontexte auf. Mit präzise geführten Interviews und tiefgehenden Essays entsteht ein authentisches Mosaik kultureller Stimmen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der visuellen Darstellung: Sorgfältig kuratierte Fotostrecken begleiten die Inhalte und verankern die künstlerischen Erzählungen in konkreten, lebendigen Bildwelten.

„Kunst ist dort am kraftvollsten, wo sie aus dem Leben heraus entsteht“, sagt Chefredakteurin Lara Bern. „Diese Ausgabe ist eine Einladung zum Nachdenken – über unsere Räume, unsere Rituale und unsere kulturelle DNA.“

Travelogue: Eine sinnliche Reise durch Puerto Rico und Saint Martin

Der Reiserückblick „Travelogue“ dokumentiert in dieser Ausgabe eine Reise entlang der Küste Puerto Ricos – von Luquillo über San Juan bis nach Dorado Beach. Die Reportage erzählt nicht nur von Orten, sondern auch von Farben, Gerüchen, Stimmen und Stimmungen.

Ergänzt wird der Reiseabschnitt durch Eindrücke aus Saint Martin – ein Kurzbesuch, der visuelle und atmosphärische Kontraste bietet und dem künstlerischen Blick neue Horizonte eröffnet.

Hochwertiger Print – International digital verfügbar

Die Printausgabe erscheint Mitte August und ist im Zeitschriftenhandel an Kiosken, Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland, der Schweiz und Österreich erhältlich. Für Leser*innen weltweit ist sie zudem digital auf Plattformen wie Zinio, PressReader und Magzter zugänglich – sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.

Besonderen Wert legt das Artistic Hub Magazine auf Produktion und Material: Jede Ausgabe ist hochwertig verarbeitet, langlebig und so gestaltet, dass das Lesen zu einem sinnlichen Erlebnis wird.

Kulturelle Vielfalt, kuratiert mit Tiefgang

Die Sommerausgabe 2025 des Artistic Hub Magazine macht deutlich, wie stark Kunst als kulturelle Brücke wirken kann – zwischen Menschen, Orten und Identitäten. Mit einer gelungenen Mischung aus Essays, Interviews, Bildern und Reiseskizzen wird ein kunstvoller Zugang zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen geschaffen.

Ob digital oder gedruckt – diese Ausgabe ist ein wertvoller Begleiter für alle, die zeitgenössische Kunst als Spiegel der Welt verstehen.

