Handel und Dienstleistungen

Stadionliebe auf dem Wacken Festival 2025: Currywurst der Meisterklasse im Herzen des Festivals - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

94mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Evelyn Burdecki, dem Gesicht der Marke Stadionliebe®.

BildStadionliebe® war auch in diesem Jahr wieder Teil des legendären Wacken Open Air und brachte echtes Stadionfeeling in den hohen Norden. Mit zwei Foodtrucks – einer direkt an der Louder Stage und einer in der Camping-Area – sorgte das Münchner Startup für schnelle Verpflegung mitten im Festivaltrubel.

Trotz herausfordernder Wetterbedingungen mit Regen und Schlamm war die Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern ungebrochen. Die drei angebotenen Sorten – Classic, Chicken (nach Halal-Art) und Vegan – fanden großen Zuspruch bei Festivalgästen, die zwischen Konzerten und Moshpits auf ehrlichen Geschmack
setzten.

Ein besonderes Highlight war der Besuch von Evelyn Burdecki, dem Gesicht der Marke Stadionliebe®. Die TV-Persönlichkeit verteilte persönlich Currywürste an die Fans und sorgte so für strahlende Gesichter und zusätzliche Aufmerksamkeit für die Marke.

Mit dem erneuten Auftritt beim Wacken Festival setzt Stadionliebe® seine Strategie fort, High-Convenience-Produkte nicht nur in Stadien, sondern auch bei hochfrequentierten
Events und Festivals erlebbar zu machen.

Stadionliebe® steht für High-Convenience und authentisches Stadionfeeling – ob im Handel, im Food-Service oder auf Events. Die Produkte sind ready-to-eat, tiefgekühlt und in wenigen Minuten servierbereit. Vier Sorten – Classic, Chicken (nach Halal-Art), Vegan und Trüffel – bieten Genuss für alle Geschmäcker.

Mehr Infos unter: https://www.stadion-liebe.com/ 

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stadionliebe GmbH
Frau Bianca Kremer
Adolf Kolping Straße 9
80336 München
Deutschland

fon ..: –
web ..: https://www.stadion-liebe.com/
email : bianca.kremer@stadion-liebe.com

.

Pressekontakt:

Stadionliebe GmbH
Frau Bianca Kremer
Adolf Kolping Straße 9
80336 München

fon ..: –
web ..: https://www.stadion-liebe.com/
email : bianca.kremer@stadion-liebe.com

PM-Ersteller
PM-Ersteller

