FRENZEL Grapefruit zu Gast im Suderman am 13. August

Köln, 6. August 2025

Am Mittwoch, dem 13.08.2025, verwandelt sich die Bar Suderman in Köln in einen sommerlichen Hotspot für alle Liebhaber*innen von fruchtig-herben Aperitifs. Die Premium-Likörmarke FRENZEL Grapefruit präsentiert an diesem Abend drei exklusive Signature-Drinks – kreiert von Julius, für die warme Jahreszeit und perfekt abgestimmt auf die Aromenvielfalt des einzigartigen Grapefruitlikör.

Besonderes Highlight: Johannes Frenzel, Gründer der Marke, ist persönlich vor Ort. Zwischen 18:00 und 01:00 Uhr und gibt auch spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte und die Philosophie hinter FRENZEL.

Drei eigens kreierte Drinks stehen auf der Karte – jeweils für 11 EUR:

FRENZEL Margarita – die klassische Margarita trifft auf fruchtige Grapefruit und bekommt einen bittersüßen Twist.

FRENZEL Paloma – ein mexikanischer Klassiker, neu interpretiert mit FRENZEL Grapefruit.

FRENZEL 75 – ein spritziger Sommerdrink mit frischer Eleganz, prickelnd serviert.

FRENZEL Grapefruit steht für Likör auf echter Destillatbasis – frei von künstlichen Aromen und Farbstoffen, mit einem modernen Geschmack, der sowohl pur als auch gemixt überzeugt.

Der Abend ist offen für alle – ob Bar-Liebhaber, Freundeskreis, Gastro-Insider oder neugierige Genießer.

Wer neue Geschmackserlebnisse sucht und Lust auf einen entspannten Abend mit echten Summer Vibes hat, ist herzlich willkommen!

Suderman, Sudermanplatz 3, 50670 Köln

Mittwoch, 13.08.2025 | 18:00-01:00 Uhr

Für Gastronomen & Barbetreiber*innen: Sie betreiben selbst eine Bar oder ein Restaurant und möchten FRENZEL Grapefruit in Ihr Sortiment aufnehmen oder testen? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht an info@frenzel.com – wir senden Ihnen gerne weitere Informationen oder ein Probepaket zu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

FRENZEL ist eine moderne Getränkemarke aus Wuppertal, die für kompromisslose Produktqualität, klares Design und einen eigenständigen Geschmack steht. Im Zentrum steht der FRENZEL Grapefruit – ein erfrischend herber Grapefruitlikör, hergestellt auf echter Destillatbasis.

Die Marke richtet sich an eine neue Generation von Genießer:innen, die bewussten Konsum mit Stil verbinden wollen. Ob pur auf Eis, als „FRENZEL Tonic“ oder gemixt zum Signature-Drink – FRENZEL ist vielseitig einsetzbar und passt perfekt zu urbaner Barkultur, Events und besonderen Anlässen.

Mit klarer Sprache, starkem Auftritt und wachsender Präsenz im Handel und der Gastronomie steht FRENZEL für eine neue Likörkultur – echt, unaufgeregt und geschmacklich auf den Punkt.

