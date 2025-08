Daten und Fakten zum Immobilienmarkt in Aachen 52062–52080

Eine fundierte Kaufentscheidung erfordert gute Informationen. Der Immobilienmarkt in Aachen bietet viele Daten und Fakten, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen. Hier sind die wichtigsten Zahlen, die Sie berücksichtigen sollten.Hausankauf Aachen 52062–52080 – Verkaufen, kaufen & vermieten leicht gemacht. Hausankauf in Aachen – Infos zu Kauf, Verkauf & Vermietung. Mit aktuellen Zahlen, Fakten und Experten-Tipps für die Postleitzahlen 52062–52080.

Wie entwickelt sich der Immobilienmarkt in Aachen aktuell?

Aachen, die westlichste Großstadt Deutschlands, liegt im Dreiländereck zu Belgien und den Niederlanden und zählt rund 249.000 Einwohner (Stand 2024). In den Postleitzahlenbereichen 52062–52080 leben über 90.000 Menschen – eine Region mit hoher Nachfrage nach Wohnraum. Die Mischung aus internationaler Universitätsstadt, starker Wirtschaft und kultureller Vielfalt macht Aachen zu einem der attraktivsten Immobilienstandorte in NRW.

Der Immobilienmarkt zeigt trotz Zinsanstiegen weiterhin Stabilität. Laut aktuellem Gutachterausschuss-Bericht für Aachen sind die Preise für Häuser im Innenstadtbereich seit 2022 leicht rückläufig (ca. -4 %), in begehrten Stadtteilen wie Laurensberg oder Burtscheid jedoch nahezu stabil geblieben. Das eröffnet Verkäufern und Käufern gleichermaßen Chancen.

Story aus Aachen: Vom Familienhaus zum neuen Lebensabschnitt

Familie Becker aus Aachen-Burtscheid stand vor einer großen Entscheidung: Die Kinder waren aus dem Haus, der große Garten wurde zur Belastung, und die Instandhaltungskosten stiegen. „Wir wollten uns verkleinern und gleichzeitig Kapital für unsere Rente freimachen“, erinnert sich Herr Becker.

Über hausankauf-experten.de fanden sie schnell einen seriösen Käufer. Innerhalb von sechs Wochen war das Haus verkauft – ohne langwierige Besichtigungsmarathons. Der Verkaufspreis lag bei 435.000 Euro, realistisch und marktgerecht. „Uns war wichtig, dass alles transparent und schnell abgewickelt wird – und genau das haben wir bekommen“, sagt Frau Becker.

Marktüberblick: Hauspreise in Aachen 52062–52080

Stadtteil / PLZ-Bereich Ø Kaufpreis Einfamilienhaus (€/m²) 2024 Entwicklung 2023–2024 52062 (Innenstadt) 4.200 € -3 % 52064 (Burtscheid) 4.400 € ±0 % 52066 (Frankenberg) 4.350 € -1 % 52068 (Haaren) 3.700 € -2 % 52070 (Nordviertel) 3.600 € -4 % 52072 (Laurensberg) 4.550 € ±0 % 52074 (Vaalserquartier) 4.100 € -1 % 52076 (Brand) 3.900 € -2 % 52078 (Forst) 3.800 € -2 % 52080 (Eilendorf) 3.750 € -2 %

Verkaufen in Aachen – Worauf es ankommt

Wer in Aachen ein Haus verkaufen möchte, sollte folgende Punkte beachten:

Realistische Preisfindung

Überteuerte Angebote bleiben oft lange am Markt. Der Wert sollte sich an aktuellen Gutachterausschuss-Daten und vergleichbaren Objekten orientieren. Rechtliche Unterlagen

Grundbuchauszug, Energieausweis und Bauunterlagen sind für Käufer entscheidend. Präsentation

Professionelle Fotos und ein aussagekräftiges Exposé steigern die Chancen auf einen guten Preis. Direktverkauf vs. Makler

Während Maklerbesichtigungen mehr Zeit benötigen, bietet ein Direktankauf durch geprüfte Käufer oft eine schnellere Abwicklung.

Kaufen in Aachen – Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Trotz gestiegener Zinsen bleibt Aachen ein stabiler Immobilienstandort. Die Nähe zu internationalen Märkten, eine starke Forschungs- und Hochschullandschaft sowie eine hohe Lebensqualität sichern die Nachfrage. Käufer sollten jetzt vor allem auf Lagen mit stabilen Preisentwicklungen setzen – wie Laurensberg oder Burtscheid.

Fakt: Die RWTH Aachen zählt über 47.000 Studierende, was den Mietmarkt in der Stadt kontinuierlich belebt und für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern besonders interessant macht.

Vermieten in Aachen – Hohe Nachfrage garantiert

In den Postleitzahlen 52062–52080 beträgt die durchschnittliche Kaltmiete aktuell zwischen 9,80 € und 13,50 € pro m². Die Kombination aus Studierenden, Berufspendlern und jungen Familien sorgt für eine stabile Mietnachfrage.

Vermietungsvorteile:

Hohe Auslastung dank RWTH und FH Aachen

Langfristige Mieterbindungen in familienfreundlichen Stadtteilen

Attraktive Renditen bei Mehrfamilienhäusern im Zentrum

So läuft ein erfolgreicher Hausankauf in Aachen ab

Bedarfsanalyse – Warum soll das Haus gekauft, verkauft oder vermietet werden? Wertgutachten – Ermittlung des marktgerechten Preises. Unterlagen sammeln – Von Energieausweis bis Grundbuchauszug. Präsentation & Vermarktung – Online-Exposés, Besichtigungen, Netzwerk-Nutzung. Verhandlung & Abschluss – Notartermin, Vertragsunterzeichnung, Schlüsselübergabe.

Aachen im Überblick – Zahlen & Fakten

Kennzahl Wert 2024 Einwohner 249.000 Fläche 160,83 km² Ø Kaufpreis EFH 4.050 €/m² Ø Mietpreis 11,20 €/m² Studierende RWTH & FH > 47.000 Arbeitslosenquote 7,1 % Leerstandsquote 1,9 %

Häufige Fragen zum Hausankauf in Aachen

Wie lange dauert ein Hausverkauf in Aachen?

Im Schnitt 2–4 Monate, je nach Lage und Preisgestaltung.

Lohnt sich der Hauskauf in Aachen aktuell?

Ja – stabile Nachfrage und attraktive Mietrenditen sichern langfristige Werte.

Kann ich mein Haus in Aachen auch ohne Makler verkaufen?

Ja – insbesondere beim Direktankauf kann die Abwicklung schneller erfolgen.

Aachen bleibt ein Immobilien-Hotspot mit Potenzial

Der Immobilienmarkt in Aachen – insbesondere in den Postleitzahlenbereichen 52062–52080 – bietet auch 2024 spannende Chancen für Verkäufer, Käufer und Vermieter. Die stabile Nachfrage, die wirtschaftliche Stärke und die Attraktivität der Stadt sichern langfristige Werte. Mit einer professionellen Abwicklung lassen sich in Aachen Häuser einfach, schnell und marktgerecht verkaufen oder vermieten.

