„Immobilienverkauf entmystifiziert“ – Sascha Oertel gibt ehrliche Einblicke in den Alltag eines Maklers

Sascha Oertel zeigt in seinem Buch, wie Immobilienverkauf fair, menschlich und werterhaltend gelingt – mit Klartext statt Maklerfloskeln.

Immobilien verkaufen – das klingt einfach, kann aber für viele Eigentümer zur emotionalen und finanziellen Herausforderung werden. In seinem neuen Buch „Immobilienverkauf entmystifiziert“ räumt Sascha Oertel, erfahrener Immobilienmakler und Inhaber von Oertel Immobilien, mit gängigen Mythen auf und zeigt offen, worauf es wirklich ankommt.

Das Buch richtet sich gezielt an Immobilienbesitzer, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden – sei es durch Erbschaft, Scheidung oder altersbedingten Wohnungswechsel. Oertel kennt diese Situationen aus der Praxis: „Viele meiner Kunden stehen nicht nur vor einem Immobilienverkauf, sondern auch vor einer Lebenskrise. In solchen Fällen ist nicht nur Fachwissen gefragt, sondern auch Fingerspitzengefühl und Menschlichkeit.“

In „Immobilienverkauf entmystifiziert“ erklärt der Autor:

Welche Fallstricke beim Verkauf auf Eigentümer lauern

Woran man einen seriösen Makler erkennt

Welche rechtlichen und emotionalen Aspekte oft unterschätzt werden

Wie sich Kooperationen mit Erbengemeinschaften, Betreuern oder Scheidungsparteien gestalten lassen

Oertel gewährt dabei ehrliche Einblicke in den Alltag eines Maklers – ohne Schönfärberei und mit einem klaren Ziel: Immobilienbesitzer sollen informierte Entscheidungen treffen können. Das Buch ist damit nicht nur eine Orientierungshilfe, sondern auch ein Plädoyer für mehr Transparenz in der Branche.

