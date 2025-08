Neue ATORN Kleinmesstische mit Zusatzgewinde

Ein Zusatzgewinde am Querarm erweitert die Funktionalität der Kleinmesstische von HAHN+KOLB. Es erlaubt die Montage von 3D-Gelenkarmen und damit die Positionierung eines zusätzlichen Messpunkts.

Für Qualitätstests, verschiedene Vermessungen und die präzise Kontrolle von Bauteilen bieten die neuen ATORN Kleinmesstische mit Hartgesteinsplatten eine sehr genaue stabile und ebene Basis.

Zusätzlich können Anwender einen kompatiblen 3D-Gelenkarm in die seitliche Gewindeaufnahme einschrauben. Dadurch lässt sich ein weiterer Messpunkt exakt und flexibel positionieren. Alternativ erlaubt der 3D-Gelenkarm das Anbringen einer Digitalkamera oder eines Handmikroskops.

Neu, praktisch und präzise

Die Hartgesteinsplatte der Kleinmesstische ist nach DIN 876-1 in Genauigkeitsklasse 00 gefertigt, das entspricht einer Ebenheitstoleranz von 3 µm. Die senkrechte Säule besteht aus rostfreiem Chromstahl. Bei den zwei größeren Plattenabmessungen befindet sich ein Steilgewinde mit Klemmring auf der Säule. Die Höhe lässt sich daher leicht justieren.

3D-Gelenkarme von HAHN+KOLB

In das neue zusätzliche Innengewinde können alle passenden ATORN 3D-Gelenkarme eingeschraubt werden. Den Querarm mit Messuhren-Aufnahme 8 mm gibt es in einer starren Ausführung oder mit Höhen-Feineinstellung. Darüber hinaus bietet HAHN+KOLB verschiedene weitere Mess-Gelenkstative für das exakte Positionieren und Fixieren von Feinzeigern oder Fühlhebelmessgeräten. Auch für die

Positionierung von Kleinteilen oder die Anwendung als „dritter Arm“ sind 3D-Gelenkarme mit verschiedenen Klemmen und Fixierungen erhältlich. Eine hohe Beweglichkeit und die mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung der 3D-Gelenkarme von ATORN gewährleisten eine einfache und schnelle Handhabung.

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess-und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

