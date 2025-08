Entdecken Sie bei Ihrem Sommer-Urlaub in Deutschland die perfekte Verbindung von Natur, Kultur und Gastfreundschaft, Abenteuer, Action und Erholung- ein Insider Tipp, den Sie nicht verpassen sollten.

Umkirch, 04.08.2025 – Sommer-Urlaub in Deutschland – Fun, Action und Entspannung für alle

Die Tourismusbranche boomt und Urlaub in Deutschland als beliebtem Reiseland ist begehrter, denn je: Rekordverdächtige rund 496 Millionen Übernachtungen sind 2024 gebucht worden. Die Vorzüge vom Sommer Urlaub im Breisgau, Kaiserstuhl und Dreiländereck liegen in interessanter Landschaft mit mildem Klima, vielseitigen Outdoor-Aktivitäten und regionaler Heuboden Event Gastronomie. Die Marke Heuboden wird durch das Hotel Landhaus Blum und das Hotel HeuLoft Freiburg repräsentiert.

Urlaub in der Region Breisgau und Kaiserstuhl

So viele Übernachtungen wie nie belegen die hohe Qualität vom Urlaub in Deutschland. Besonders gern wird der Urlaub in Südwest-Deutschland in Baden-Württemberg gewählt, das mit seiner rustikalen Gastfreundschaft punktet. Der Sommer Urlaub im Breisgau, mit seiner Wohlfühlatmosphäre und 1.800 Stunden Sonnenschein jährlich, im Hotel Landhaus Blum gehört eindeutig zu den Favoriten. Die Region Breisgau mit ihrer historischen Schwarzwald-Hauptstadt Freiburg ist aber nicht nur wegen des warmen Klimas so attraktiv, wo an den Hängen der Weinberge die Trauben reifen.

Die Reize der dicht bewaldeten Gebirge Kaiserstuhl und Tuniberg und der Bodensee im Dreiländereck locken ebenso, wie zahlreiche Städtchen mit südlichem Flair. Ihre Lage ist ideal für Wanderer und Radfahrer, die ihren Sommer Urlaub im Breisgau verbringen, denn Bus, Bahn und Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar.

Abenteuer, Ausgleich, Fun, Entspannung – für alle etwas dabei

Für Familien, Paare, Gruppen, Sportler und Naturliebhaber eignen sich der Komfort und die landschaftliche Idylle optimal, um ihren Sommer Urlaub im Breisgau besonders attraktiv zu gestalten. Die Weinterrassen im Rheintal oder die Vulkanregion im Dreiländerecke bieten Wanderern, Radfahrern sowie Motorradfahrern sensationelle Erlebnisse.

Die Mandel- und Kirschbaumblüte lockt jedes Jahr Einheimische und Urlauber an. Am Deutschen Mühlentag im Mai klappern alte Mühlen. Zum Ende des Sommers wird der Viehabtrieb von den Sommerweiden zurück ins Dorf mit Blumen geschmückten Tieren stimmungsvoll gefeiert. Die historischen Städte Freiburg und Colmar sind nicht nur einen Bummel wert, sondern bergen wertvolle Kulturschätze, wie beispielsweise jahrhundertealte Dome, Fachwerkgebäude und Weinrestaurants.

Highlight mit langer Tradition – die Gastronomie

Im Sommer Urlaub im Breisgau gibt es unzählige Gelegenheiten, die regionalen Spezialitäten, wie Brägele, Gallert, Bibbeleskäs, Flädle oder Fellchen zu genießen. Französische, schwäbische, schweizer- und elsässische Einflüsse verbinden sich zu kulinarischem Hochgenuss. Für Gruppen und Familien ist die Freizeitanlage, Minigolf und Parkgastronomie in Breisach am Rhein und der Winzerhof AUF DER BREITE S. Kerber in Staufen wie geschaffen.

Die Qualität der Restaurants und Cafés wird im Urlaub in Deutschland auch von internationalen Gästen geschätzt. Auch der Breisgauer Weinweg, ein leicht zu begehender Weg von 99 Kilometern Länge in sechs Etappen bietet reichen Genuss, beispielsweise im Weingut Lothar Schwörer, Schmieheim, oder Weingut Martin-Michael Erb, Friesenheim. In jedem Sommer am dritten Augustwochenende findet das Breisgauer Weinfest in Emmendingen statt.

Ausgangspunkt, Rückzugsort und ideale Basis – die Heuboden Hotels

Das Heuboden Hotel Landhaus Blum bietet exklusive Erlebnisgastronomie, die auch VIPs schon genossen haben, beispielsweise Weltklasse-Fußballtrainer Jürgen Klopp. Es macht sich bezahlt, direkt über die Heuboden-Website zu buchen, um von speziellen Angeboten oder Rabatten zu profitieren. https://www.heuboden.de/

