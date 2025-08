Eine „Sommernacht in Rom“ erlebt musikalisch Nina la Vida

Ein musikalischer Urlaub in Italien

Mit ihrem neuen Titel „Sommernacht in Rom“ schlägt Nina la Vida ein neues Kapitel auf – stilvoll, emotional und mit einer klaren Botschaft: Der traditionelle Schlager lebt, träumt und tanzt weiter.

Und Nina ist bereit, ihn auf die großen Bühnen zu bringen – auch die im Fernsehen. Dabei ist Nina la Vida längst keine Unbekannte. Mit Charme, Stimme und Gespür für Geschichten zwischen Herz und Horizont hat sie sich eine treue Fangemeinde ersungen.

Doch jetzt wird es größer, bunter, kühner – „Sommernacht in Rom“ ist mehr als nur ein Lied. Es ist ein Aufbruch. Denn was ist eigentlich ein richtiger Schlager? Vielleicht genau das: Eine Melodie voller Fernweh, eine Geschichte zum Träumen, Bilder im Kopf und der Mut, die Romantik ganz groß zu denken. Tradition trifft Moderne, Gefühl trifft Groove – und Nina la Vida trifft auf den feurigen Italiener in einer lauen Sommernacht in Rom. Rein zufällig? Oder doch vom Schicksal gelenkt? Mit offenem Verdeck, einem Glas tiefrotem Chianti und nichts als Freiheit im Gepäck, entführt uns Nina in die ewige Stadt, wo Fantasie und Musik eins werden.

„Sommernacht in Rom“ ist tanzbar, träumerisch und wie gemacht für TV-Shows, die mehr wollen als nur den nächsten Refrain. Es ist der Soundtrack zum Kopfkino – und eine Einladung: zum Fühlen, zum Fahren, zum Flirten.Ob Schlagerbühne, Sommer-Playlist oder Samstagabend-Show – Nina la Vida steht bereit. Mit einem Song, der nach Italien klingt und nach Zukunft duftet. Na dann: Schön Schlager bleiben – und vielleicht schon bald zur Primetime.

Kontakt zu Nina la Vida:

Axel Roller, Mail: Tel:roller@okapi.design – (+49) 171 – 963 74 82

Nina la Vida – Sommernacht in Rom 03:49 Minuten

VÖ-Datum: 01.08.2025

ISRC-Nr.: TCAJX2503310

Vertrieb: Tunecore

Label: HiCut LC 08033

Komponist: Axel Stern, Text: Axel Stern und Nina la Vida

EAN: 9705609820172

Produzent: Axel Roller

Videoproduktion: Axel Roller

Quelle: büro Axel roller

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de