Frankreich: Bis Ende 2026 gilt ein zusätzlicher Freibetrag der Schenkungssteuer von 100.000 EUR.

Bis 2026: Steuerfreie Schenkungen in Frankreich nutzen! Jetzt Vermögen an Kinder und Enkel übertragen und 100.000 EUR Extra-Freibetrag sichern.

Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf, M.C.L. mit Büros in Hamburg und Südfrankreich (www.schwarzkopf-law.com) weist auf folgende interessante Möglichkeit hin:

Französische Familien, aber auch Deutsche, die in Frankreich Steuern zahlen müssen, z.B. wegen ihrer Immobilien) haben aktuell die einmalige Chance, Vermögen steueroptimiert an Kinder und Enkel weiterzugeben. Bis zum 31. Dezember 2026 gilt ein zusätzlicher Schenkungsfreibetrag von 100.000 Euro, der parallel zu den bestehenden Freibeträgen genutzt werden kann. Mit einer durchdachten Planung lassen sich so bis zu 300.000 Euro steuerfrei übertragen – bei gemeinsamer Schenkung durch Ehepaare sogar noch deutlich mehr.

Einmalige Chance für steuerfreie Geldschenkungen

Der neue Freibetrag gilt ausschließlich für Geldschenkungen wie Überweisungen, Bargeld oder Bankguthaben. Sachgeschenke wie Immobilien, Schmuck oder Wertpapiere sind nicht begünstigt.

Wichtig: Das Geld muss innerhalb von sechs Monaten verwendet werden, z. B. für

* den Kauf oder Bau einer neuen Immobilie,

* oder die energetische Sanierung des Hauptwohnsitzes.

Das Finanzamt verlangt entsprechende Nachweise wie Kaufverträge, Überweisungen oder Rechnungen.

Wer kann profitieren?

* Begünstigte Personen: Kinder, Enkel, Urenkel – unter bestimmten Bedingungen auch Neffen und Nichten

* Bedingung: Schenkende müssen unter 80 Jahre alt sein

Freibeträge optimal kombinieren

Der neue Freibetrag von 100.000 EUR kommt zusätzlich zu bestehenden Steuerfreibeträgen:

* 100.000 EUR klassischer Schenkungsfreibetrag

* 31.865 EUR steuerfreie Familienspende

Beispiel 1 – Enkelkind:

100.000 EUR (neuer Freibetrag)

* 100.000 EUR (klassischer Freibetrag)

* 31.865 EUR (Familienspende)

= 231.865 EUR steuerfrei

Beispiel 2 – Ehepaar schenkt gemeinsam:

Jeder Großelternteil kann alle Freibeträge nutzen

-> bis zu 463.730 EUR steuerfrei möglich

Praxistipps für steuerfreie Schenkungen

* Dokumentation sichern: Schenkungsvertrag, Überweisungen und Rechnungen sorgfältig archivieren

* Fristen beachten: Die 6-Monatsfrist startet mit der Schenkung – frühzeitig handeln

* Beratung nutzen: Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf hilft, steuerliche Vorteile voll auszuschöpfen

Fazit:

Der zusätzliche Schenkungsfreibetrag bis Ende 2026 ermöglicht es Familien, größere Geldbeträge steuerfrei an die nächste Generation zu übertragen. Wer jetzt plant, kann die Schenkungssteuer minimieren und Vermögen clever weitergeben.

