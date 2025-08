TV-Dokumentation bei Welt der Wunder: TransnetBW – Das Rückgrat der Energiewende

Energie steuern – für heute und morgen

Unsere Energiezukunft wird grün – doch damit Strom aus Wind und Sonne zuverlässig in jede Steckdose gelangt, braucht es ein starkes und intelligentes Netz. In einer exklusiven TV-Dokumentation auf Welt der Wunder TV gibt TransnetBW Einblicke in eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Deutschlands. Die Sendung zeigt, wie der Übertragungsnetzbetreiber die Energiewende umsetzt

– Sendetermin: 02.08.2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Welt der Wunder: https://www.youtube.com/@WeltderWunder

Die Doku beginnt im Herzen des Stromnetzes – der Hauptschaltleitung in Wendlingen. Hier sorgen Ingenieurinnen und Ingenieure rund um die Uhr dafür, dass Erzeugung und Verbrauch stets im Gleichgewicht bleiben – eine zentrale Voraussetzung für die Netzstabilität. TransnetBW steuert von hier aus das Übertragungsnetz in Baden-Württemberg und ist eng mit den europäischen Nachbarn verbunden. Sprecher Julian Blaß erklärt, wie die Netzführung heute funktioniert – und was sich durch die Energiewende verändert.

Wenn der Wind im Norden weht und der Strom im Süden gebraucht wird

Mit Projekten wie SuedLink baut TransnetBW gemeinsam mit Partnern eine der bedeutendsten Stromverbindungen Europas: Eine 700 Kilometer lange Gleichstromleitung, die Windstrom effizient vom Norden in den Süden bringt – verlustarm und vollständig unterirdisch verlegt.

Die Dokumentation begleitet das Projekt bis zur Baustelle bei Stein am Kocher und zeigt den bodenschonenden Einsatz von Horizontalspülbohrungen, den Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen sowie den Austausch mit den Menschen vor Ort. Fast 1.000 Veranstaltungen, über 20.000 Hinweise aus der Bevölkerung und über eine Million Seiten Genehmigungsunterlagen zeigen den enormen Aufwand hinter diesem Großprojekt.

Technologie trifft Verantwortung

Am südlichsten Punkt von SuedLink, dem Konverter-Standort in Leingarten, wird der Gleichstrom wieder in Wechselstrom umgewandelt und in eine niedrige Spannungsebene gebracht – bereit für die Einspeisung ins lokale Stromnetz. Die Doku zeigt eindrücklich, wie moderne Technik und präzise Planung ineinandergreifen.

TransnetBW – das Stromnetz der Zukunft

TransnetBW zählt zu den zentralen Akteuren beim Umbau der Energieinfrastruktur in Deutschland. Die TV-Dokumentation auf Welt der Wunder beleuchtet nicht nur die technischen Hintergründe, sondern zeigt auch die Menschen hinter den Kulissen, die mit Verantwortung und Weitsicht unsere Stromversorgung von morgen gestalten.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://www.transnetbw.de/de

