combine Consulting entwickelt neue Arbeitswelten für zooplus in München

ie zooplus SE hat Anfang 2025 ihre neue Unternehmenszentrale im LUMEN in der Herzog-Wilhelm-Straße 18 in München bezogen. Entwickelt wurde das Arbeitsweltenkonzept von combine Consulting

* zukunftsorientierter Arbeitsort für ca. 1.200 Mitarbeitende im neuen Headquarter

* 500 Arbeitsplätze, großzügige Sonderflächen und ein einzigartiges Konzept für Hunde am Arbeitsplatz

* combine Consulting begleitet seit 2021 den gesamten Projektzyklus

München, 31. Juli 2025 – Die zooplus SE, seit 1999 Pionier im E-Commerce für Heimtierbedarf und Betreiber lokaler Online-Shops in mehr als 30 europäischen Ländern, hat Anfang 2025 ihre neue Unternehmenszentrale im LUMEN in der Herzog-Wilhelm-Straße 18 in München bezogen. Auf ca. 12.000 m² Bruttogeschossfläche wurde ein neuer Standort geschaffen, der moderne Arbeitswelten mit der Identität des Unternehmens verbindet. Entwickelt wurde das Arbeitswelten- und Designkonzept für das sechsgeschossige Büro- und Geschäftsgebäude von combine Consulting – dem bundesweit führenden Beratungsunternehmen für Workplace-Strategy.

„Wir haben zooplus von der ersten Idee bis zum Einzug begleitet und ein ganzheitliches Konzept entlang der Prinzipien des Activity-Based Workings entwickelt. Besonderes Augenmerk lag auf einer flexiblen Flächenstruktur, vielfältigen Rückzugs- und Kollaborationsmöglichkeiten sowie einem haustierfreundlichen Interior Design – ganz im Sinne des Nutzenversprechens von zooplus für die Mitarbeitenden: ‚We believe in the Power of Plus: People + Pets'“, erklärt Oliver Dittmar, Geschäftsführer von combine Consulting. Das Gestaltungskonzept greift Elemente aus der Tierwelt auf, ohne verspielt zu wirken: Konferenzräume sind nach Eigenmarken benannt, Wände und Installationen zitieren Hunde- und Katzenmotive, ohne dabei den professionellen Anspruch zu verlieren. Eine eigens entwickelte Design-DNA sorgt für Kohärenz und Wiedererkennbarkeit im gesamten Gebäude.

Auf insgesamt sechs Obergeschossen befinden sich vollflexible Büroflächen, die von einem begrünten Innenhof umrahmt werden. Die Erdgeschossflächen beherbergen von zooplus unabhängige Gastronomie- und Einzelhandelsangebote und sorgen für eine lebendige urbane Einbindung. Ein Alleinstellungsmerkmal der neuen Arbeitswelt ist das einzigartige Konzept für Hunde am Arbeitsplatz. Mitarbeitende von zooplus haben die Möglichkeit hundefreundliche Arbeitsplätze zu buchen, auf jeder Etage stehen Dog-Stations, Futterstationen und Rückzugsflächen für Hunde und Menschen zur Verfügung. Ergänzt wird das Konzept durch Regeln, die den Büroalltag mit Hund für alle Beteiligten angenehm gestalten: Hunde sind in Besprechungsräumen, Fokusboxen und Phone Booths nicht erlaubt – auch aus Rücksicht auf Kolleg*innen mit Allergien. Außerdem umfasst das Konzept externe Gassi-Services und eigene „Bark & Go“-Drop-off-Punkte, an denen Hunde zur Betreuung abgegeben werden können, wenn die Besitzer:innen z.B. Termine wahrnehmen müssen – ein Novum in dieser Tiefe.

combine Consulting begleitete das Projekt ganzheitlich über alle Phasen hinweg – von der Strategischen Beratung und Standortentscheidung über die Ideenfindung, Konzeption und Design bis zum begleitenden Change Management.

„Der Umzug in unser neues Headquarter stellt einen bedeutenden Meilenstein für unsere Unternehmensentwicklung dar. Unsere Zentrale im LUMEN ist Ausdruck der Unternehmenskultur von zooplus. An diesem neuen Standort kommen unsere bisherigen Büros zusammen und unsere Mitarbeitenden und ihre Haustiere erleben die Marke zooplus in einem neu gedachten Arbeitsumfeld. Wir danken combine Consulting für die kooperative Zusammenarbeit und sind begeistert, wie unsere Unternehmens-DNA in die neuen Büroflächen Ausdruck findet“, sagt Steffen Schüller, Vorstand von zooplus.

Über combine Consulting

combine Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen, die vielfältige Dienstleistungen rund um die betrieblich genutzte Immobilie anbietet. Das Unternehmen ging 2015 aus dem Zusammenschluss der beiden renommierten Beratungsunternehmen macon und Quickborner Team hervor. Mit den Themenschwerpunkten Strategische Immobilienberatung, Workplace Consulting, Design, Change- sowie Project Management und Corporate Real Estate Management entwickelt combine gemeinsam mit seinen Auftraggeber:innen zukunftssichere Workspace-Lösungen. Rund 100 Professionals mit unterschiedlichem Ausbildungshintergrund (Wirtschaftswissenschaftler und -psychologinnen, Architekten, Ingenieurinnen, Sozialwissenschaftlerinnen, Change Manager, Interior Designerinnen) sind an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München für combine tätig.

https://combine-consulting.com

