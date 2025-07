Flusskreuzfahrt: Neue Kurzreise mit Abba-Tribute-Band

Die schwedische Popgruppe Abba zählt zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Jetzt holt plantours die Top-Titel auf den Fluss und erweitert das Angebot an Themenreisen auf der »Lady Diletta«

„Dancing Queen“, „Waterloo“ oder „Money Money Money“ und „Thank you for the music“ – die schwedische Popgruppe Abba zählt zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Jetzt holt plantours die Top-Titel auf den Fluss und erweitert nochmals das Angebot an Themenreisen auf der »Lady Diletta«: Am 28. Oktober 2025 startet die Abba-Tribut-Flusskreuzfahrt in Düsseldorf. Die fünftägige Reise führt über Amsterdam, Rotterdam und Nijmegen zurück nach Düsseldorf. Gleich zwei Abende stehen an Bord im Zeichen von Abba mit Shows der Tribute-Band 4ABBASTARS.

Im Anschluss, ab dem 1. November 2025, legt die »Lady Diletta« zur Themenreise „Kölscher Karneval“ mit der Kölner Kultband BLÄCK FÖÖSS ab.

Info: Der Hamburger Kreuzfahrt-Veranstalter plantours legt in der Saison 2026 mit sechs Schiffen zu 176 Flusskreuzfahrten ab. Das neue Angebot an Themen- und Event-Reisen ist das bisher größte bei plantours: Die Bandbreite reicht von Flusskreuzfahrten zu Konzerten des Star-Geigers André Rieu in seiner belgischen Heimat Maastricht, über Comedy- oder Gesundheits-Kreuzfahrten mit Yoga-Angeboten bis zu Auftritten an Bord der Kölner Karneval-Stars Bernd Stelter und „Bläck Fööss“.

Kurzreise Abba »Lady Diletta«: 28. Oktober bis 01. November 2025, ab/bis Düsseldorf mit Stationen in Amsterdam, Rotterdam und Nijmegen, ab 699 Euro inklusive Vollpension in der 2-Bett-Außenkabine.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Diese weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter werden um ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas ergänzt

