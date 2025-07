iSAQB® Software Architecture Gathering 2025

The Global Conference for Software Architecture – Neues Programm ist jetzt online

Vom 24. bis 27. November 2025 präsentiert das iSAQB® in Kooperation mit Heise das Software Architecture Gathering im H4 Hotel Berlin Alexanderplatz. Die Teilnehmenden erwarten mehr als 55 Keynotes, Sessions und Workshops mit mehr als 40 Sprecher:innen aus der Softwarearchitektur-Szene. Die Konferenz ist Treffpunkt und Wissensplattform für alle, die in IT-Projekten an Lösungsstrukturen arbeiten und richtet sich in erster Linie an Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen und Personen im Bereich Qualitätssicherung.

Verschiedene Sessions, Workshops und Keynotes zum Themenkomplex „Künstliche Intelligenz in der Softwarearchitektur“ thematisieren aktuelle Entwicklungen in der Branche. Weitere Tracks des Software Architecture Gathering sind u. a. „Tech and Impact“, „Beyond Technology“ und „Trends“. Teilnehmende können sich auf renommierte nationale und internationale Expert:innen freuen, die in 45-minütigen Sessions und Keynotes sowie ganztägigen Workshops ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen werden.

Das Programm umfasst unter anderem diese Themen und Sprecher:innen:

– The Hexagonal, or Ports & Adapters Architecture (Keynote von Alistair Cockburn, Heart of Agile)

– Vibe Coding Auth Without Melting Down! (Keynote von Cheryl Hung, oicheryl.com)

– Stochastic Architecture (Keynote von Vaughn Vernon, Software Ecologist, Architect and Modeler)

– Drawing Like an Architect: The Structure and Interpretation of Architecture Diagrams (Workshop von Gregor Hohpe, Architect Elevator)

– Diagrams-As-Code With AI (Workshop von Jacqui Read, Principal Architect)

– Residuality Theory (Workshop von Barry O’Reilly, CEO/Founder at Black Tulip Technology)

– How Can You Combine AI With Test Driven Development? (Workshop von Clare Sudbery, Independent Technical Coach)

– Platform Engineering is Domain-Driven Design (Session von Gregor Hohpe, Architect Elevator)

– 30 Years of Interfaces – Why We Keep Making the Same Mistakes (Session von Thilo Frotscher, Java & API Expert)

– Effective Strategies for Diversity and Inclusion in Software Development (Session von Sumaiya Nalukwago, IT Professional | Community Lead | Tech Content Creator)

– You Build It, You (Can’t) Run It (Session von Hana Amiri, System Architect)

Die Konferenz bietet eine Plattform für den fachlichen Austausch über bewährte Verfahren, neue Ansätze und Entwicklungen rund um das Thema Softwarearchitektur. Teilnehmende haben die Gelegenheit, mit führenden Expert:innen und Gleichgesinnten aus der Branche in Kontakt zu treten und neue Impulse für ihre Arbeit zu gewinnen.

Weitere Informationen zum Programm, zu den Sprecher:innen und zur Ticketbuchung finden Interessierte unter: https://conferences.isaqb.org/software-architecture-gathering/

—

Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) ist ein internationaler Verein, der sich aus führenden Fachexpert:innen aus Industrie, Beratungsunternehmen und Wissenschaft zusammensetzt. Als Non-Profit-Organisation entwickelt das iSAQB® technologische Standards und Zertifizierungen im Bereich Softwarearchitektur. Das wesentliche Ziel des iSAQB® ist es, die Aus- und Weiterbildung von Softwarearchitekt:innen international zu standardisieren und kontinuierlich zu verbessern.

Als unabhängiges Gremium ist das iSAQB® Träger des internationalen modularen Schulungs- und Zertifizierungssystems „Certified Professional for Software Architecture“ (CPSA®). Das Zertifizierungssystem ermöglicht Softwarearchitekt:innen, ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten durch ein international anerkanntes Prüfungsverfahren zertifizieren zu lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

iSAQB GmbH

Frau Franziska Deutsch

Feuerbachstraße 6

14471 Potsdam

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://isaqb.org/

email : info@isaqb.org

.

Pressekontakt:

iSAQB GmbH

Frau Franziska Deutsch

Feuerbachstraße 6

14471 Potsdam

fon ..: –

web ..: https://isaqb.org/

email : info@isaqb.org