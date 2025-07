Ernst Mohnike hat eine Reihe von Büchern verfasst, die sich alle mit der Zeit vor, während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg befassen.

Für vier Amtsperioden, insgesamt – aufgrund des vorzeitigen Todes allerdings lediglich 13 Jahre lang – durfte Franklin D. Roosevelt die Geschicke der USA lenken. Kein Präsident vor ihm diente eine so lange Zeit.

Aus europäischer Sicht erschien der Präsident eher als ein hin- und hergerissener Zaungast des absurden Theaters der Europäer als ein souveräner Mitgestalter des Geschehens. Zugleich konnte er als Parteigänger innerhalb seiner eigenen Partei angesehen werden, der allerdings bereit war, alles zu unternehmen, um 1940 einerseits den der faschistischen Sache zuneigenden „Parteifreunden“ die Stirn zu bieten und zugleich den von ihm – gegen den starken Widerstand der traditionellen Demokraten – eingeschlagenen Weg einer „progressive“ Democratic Party fortzusetzen und damit die Reform der Partei abzusichern.

Dass diese Zusammenhänge FDR veranlassten, eine dritte Amtszeit anzustreben, soll mit dieser Arbeit herausgearbeitet werden.

Ernst Mohnike, Jahrgang 1945, Autor von u.a. „Die Sumner-Welles-Mission“, „Botschafter am Court of St James’s“ und „Joseph P. Kennedy’s Fact Finding Tour für den Präsidenten“ .

_Ernst Mohnike:_

Will he – won’t he …?

1940 – eine dritte Amtsperiode für Franklin D. Roosevelt?

Angelika Lenz Verlag

188 S. | ISBN 978-3-943624-90-8 | 19,90 EUR

Erhältlich direkt im Verlag und überall wo es Bücher gibt.

