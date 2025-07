Sumasearch – 20 Jahre SEO-Kompetenz: Jetzt kostenlose SEO-Analyse für Schweizer Unternehmen

20 Jahre SEO-Kompetenz: Sumasearch unterstützt Schweizer Unternehmen mit kostenlosen SEO-Analysen und individuellen Online-Marketing-Strategien.

Sumasearch ist eine auf Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing spezialisierte Agentur und eine Marke der My Webnet GmbH. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich Sumasearch als verlässlicher Partner für Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum etabliert. Die Full-Service-Agentur bietet nachhaltige digitale Strategien und ist auf Leistungen wie Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Webdesign und E-Commerce spezialisiert. Als zertifizierter Google- und Microsoft-Partner setzt Sumasearch auf individuelle, datengestützte Konzepte, um Unternehmen online zum Erfolg zu führen.

Das Leistungsangebot von Sumasearch deckt alle Bereiche des Online-Marketings ab – von SEO und SEA über lokale SEO-Maßnahmen (GEO-Targeting) bis hin zu Social Media Marketing. Darüber hinaus unterstützt Sumasearch seine Kunden mit professioneller Webentwicklung, Content Marketing, Influencer-Kooperationen und KI-gestützter Optimierung. Vor allem im Bereich der lokalen Sichtbarkeit, der automatisierten Texterstellung und der Datenanalyse kommen moderne KI-Tools zum Einsatz, um Zeit zu sparen und noch präzisere Ergebnisse zu liefern. Durch dieses breite Spektrum erhält jedes Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung aus einer Hand. Verschiedene Online-Kanäle werden dabei sinnvoll verzahnt, sodass maximale Sichtbarkeit und ein hoher ROI erzielt werden können.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Sumasearch über 1.700 Projekte für unterschiedlichste Kunden erfolgreich realisiert. Zum zufriedenen Kundenstamm gehören lokale KMU und Start-ups ebenso wie internationale Marken und Konzerne. Die Referenzen der Agentur umfassen Unternehmen aus verschiedensten Branchen – von Finanzen und Handel bis zur Gesundheitswirtschaft. Diese vielfältige Erfahrung zeigt, dass Sumasearch für jede Herausforderung die passende Online-Strategie entwickeln kann.

Mit dem neuen Standort in Zürich expandiert Sumasearch in den Schweizer Online-Marketing-Markt. Die Agentur hilft Unternehmen in der Schweiz dabei, ihre digitale Präsenz zu optimieren, mehr qualifizierte Leads zu generieren und den Umsatz nachhaltig zu steigern. Das Tätigkeitsfeld erstreckt sich dabei über die gesamte Schweiz – von Zürich und Zug über Bern und Basel bis hin zu Genf, Lugano, Luzern und St. Gallen. Unternehmen in allen Landesteilen können so vom Know-how der Experten profitieren, ohne auf persönlichen Service vor Ort verzichten zu müssen.

Aktuell feiert Sumasearch sein 20-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Angebot: Ab sofort können alle Schweizer Unternehmen eine kostenlose SEO-Analyse ihrer Website in Anspruch nehmen. Dabei prüfen die SEO-Experten die Seite auf Herz und Nieren – von technischen Faktoren (Indexierung, Ladezeit, Fehleranalyse) über On-Page-Inhalte und Keywords bis hin zu Backlinks, Mobile-Usability und der Konkurrenzsituation. Im Anschluss erhält das Unternehmen einen ausführlichen Report mit wertvollen Tipps zur Optimierung, um seine Sichtbarkeit in Google zu verbessern. Die Aktion ist unverbindlich und soll Firmen in der Schweiz dabei helfen, ihr Online-Potenzial voll auszuschöpfen und neue Wachstumschancen zu entdecken.

Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz – immer nah am Kunden

Sumasearch ist nicht nur online stark, sondern auch vor Ort für Sie da. Mit Büros in Düsseldorf (Hauptsitz), Neuss, Münster, Zürich und Wien bietet die Agentur flächendeckend persönliche Betreuung – sowohl für lokale als auch nationale und internationale Projekte. Egal ob Sie eine SEO-Agentur in Düsseldorf, ein Team für Online-Marketing in Zürich oder digitale Strategien für Ihr Business in Wien suchen – Sumasearch ist in Ihrer Nähe.

Die Nähe zu den Kunden ist uns wichtig: Jede Region bringt andere digitale Herausforderungen und Chancen mit sich. Dank unserer verschiedenen Standorte kennen wir die lokalen Märkte genau und können gezielt auf Ihre Zielgruppe eingehen – ob im DACH-Raum oder darüber hinaus.

Hier finden Sie uns:

Egal, ob Sie eine SEO Agentur in Zürich, Online-Marketing-Profis in Wien oder eine SEA-Beratung in Düsseldorf suchen – wir sind in Ihrer Nähe. Und wenn nicht: Dann sind wir trotzdem für Sie da – remote, flexibel und zuverlässig.

Sumasearch® ist eine spezialisierte SEO- und Online-Marketing-Agentur und eine Marke der My Webnet GmbH. Seit 2005 begleitet das Unternehmen Kunden im gesamten DACH-Raum bei der digitalen Sichtbarkeit, Performance-Optimierung und strategischen Markenpositionierung im Web.

Mit Büros in Düsseldorf, Zürich, Wien, Neuss und Münster bietet Sumasearch persönliche Betreuung für nationale wie internationale Projekte. Das Team besteht aus SEO- und SEA-Experten, Webdesignern, Redakteuren und Strategieberatern.

Als zertifizierter Google- und Microsoft-Partner entwickelt Sumasearch datenbasierte, individuelle Lösungen mit Fokus auf Reichweite, Leads und Conversions.

Die Agentur betreut über 500 Kunden aus der Schweiz verschiedensten Branchen – von Start-ups bis zu Konzernen – und zählt zu den erfahrensten SEO-Dienstleistern im deutschsprachigen Raum.

