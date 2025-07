Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenbaby“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Baby Sabrina wird kurze Zeit nach der Entführung samt der toten Kidnapperin aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass dies nicht die erste Straftat war, welche die Tote begangen hatte.

Der 55. Band der Bestseller Ostfrieslandkrimi-Reihe „Mona Sanders und Enno Moll ermitteln“ von Sina Jorritsma ist da! Borkumer Lokalkolorit trifft auf einen spannenden Kriminalfall mit unvorhergesehenen Wendungen und der perfekten Portion friesischen Humor. Ein MUSS für Fans von Sina Jorritsma!

Klappentext:

Ein entführtes Baby auf Borkum! Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll werden in ein Ferienhaus gerufen, denn dort ist das Baby des Ehepaars Koch entführt worden. Doch kaum ist das Gespräch mit den verzweifelten Eltern beendet, überbringt Polizistin Gretje Smit die frohe Botschaft: Die kleine Sabrina liegt wohlbehalten in einer Pension! Die mutmaßliche Kidnapperin, Viola Dohle, hatte hingegen nicht so viel Glück, denn ihre Leiche befindet sich im gleichen Raum wie das Baby. Wollte sie von den wohlhabenden Eltern Lösegeld erpressen oder gab es noch ein anderes, persönlicheres Motiv für die Entführung? Als es den Borkumer Kommissaren gelingt, das Auto der Toten aufzuspüren, finden sie dort eine Waffe, die bereits bei einem Raubmord benutzt wurde. War die Tote in der Vergangenheit etwa noch in andere kriminelle Aktivitäten verwickelt, die ihr schließlich zum Verhängnis geworden sind?

„Friesenbaby“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Friesenbaby“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FKB9CSK9 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076308915.

Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

