Design trifft auf Technik: Frei AquaService und Akvantis machen Wasseraufbereitung zum Erlebnis

Die Symbiose von Design und Technik ist der Schlüssel zur modernen Wasseraufbereitung. Frei AquaService AG wird exklusiver Partner von Akvantis und bringt Ihnen Produkte, die nicht nur funktional sind, sondern auch in jedem Raum zum echten Highlight werden. Tauchen Sie ein in die kreative Welt der Wasserlösungen.Die Frei AquaService AG wird exklusiver Vertriebspartner der deutschen Akvantis GmbH in der Schweiz und in Liechtenstein. Mit der Einführung der designorientierten und digital steuerbaren Umkehrosmoseanlagen OSMO PRO und OSMO MAX erschließt das Unternehmen neue Premiummärkte in Gastronomie, Hotellerie und anspruchsvollen Haushalten.

Wasseraufbereitung wird schön – und smart.

Die Frei AquaService AG ist ab sofort exklusiver Vertriebspartner der deutschen Akvantis GmbH in der Schweiz und in Liechtenstein. Damit bringt das Schweizer Familienunternehmen die stilvollsten Umkehrosmoseanlagen Europas ins Premiumsegment – von der Sterneküche bis zum gehobenen Privathaushalt.

„Endlich eine Wasseraufbereitungsanlage, die niemand verstecken muss – Akvantis bringt Stil und Hightech zusammen. Wir freuen uns riesig, als exklusiver Partner in der Schweiz und in Liechtenstein damit bei wesentlichen Projekten zu überzeugen.“ Roger Di Pierno, Verkaufsberater Zürich/Ostschweiz, Frei AquaService AG

Mit der exklusiven Zusammenarbeit positioniert sich Frei AquaService gezielt in den anspruchsvollsten Einsatzfeldern: Gastronomie, Luxushotellerie, Gault-Millau-Restaurants, hochwertige Gewerbebetriebe sowie designbewusste Haushalte.

Die OSMO PRO und OSMO MAX Systeme von Akvantis stehen für eine neue Generation smarter Wassertechnik:

● Hochmoderne Membrantechnologie,

● App-Steuerung mit Echtzeitüberwachung,

● ein elegantes Design, das jede Küche oder Techniknische aufwertet.

„Mit Frei AquaService AG haben wir den idealen Partner für die Schweiz gefunden – technisch versiert, hochprofessionell und mit tiefem Verständnis für den Premiumanspruch unserer Marke.“ Leonid Elbert, Business Development Director Europe, Akvantis GmbH

Die Geräte liefern demineralisiertes Wasser direkt aus dem Hahn, verhindern Kalkablagerungen, schützen Installationen und verbessern gleichzeitig Geschmack, Hygiene und Geräteeffizienz – egal ob im Sterne-Restaurant oder im Design-Loft.

Frei AquaService AG übernimmt neben der Distribution auch die komplette Markterschliessung, inklusive:

● Fachberatung

● Projektplanung

● Installation

● Wartung und

● 24/7-Service

Über Frei AquaService AG

Mit Sitz in Aesch (Basel) und Höri (Zürich) ist Frei AquaService AG seit über 30 Jahren auf nachhaltige Wasserenthärtung, Umkehrosmose- und Filtrationssysteme spezialisiert. Das Unternehmen bietet neben eigener Produktion einen flächendeckenden Service inklusive Notfalldienst – zertifiziert nach ISO-Standards.

Über Akvantis GmbH

Die Akvantis GmbH mit Sitz in Bayern entwickelt hochwertige Wasseraufbereitungsanlagen für private und gewerbliche Premiumanwendungen. Die Produkte stehen für innovative Technik, maximale Hygiene – und ein Design, das begeistert.

