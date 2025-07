Tierschutz mit Tierheimat unterstützen – Gemeinsam Verantwortung übernehmen

600.000 gerettete Tiere brauchen dich: Wie Tierheimat den Tierschutz revolutioniert!

Stuttgart im Juli 2025 – Tierschutzorganisationen in Deutschland retten jährlich über 600.000 Tiere, doch oft fehlt ihnen die Reichweite, um diese Tiere zu vermitteln. Tierheimat bietet Tierheimen und Tierschutzvereinen eine moderne Plattform, um ihre Tiere kostenlos zu präsentieren und ein neues Zuhause zu finden. Gleichzeitig können Tierfreunde durch Newsletter und Spenden aktiv den Tierschutz fördern. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Tierheimat spricht Menschen an, die Verantwortung übernehmen und Tieren in Not helfen möchten. Die Plattform verbindet Tierfreunde mit Tierschutzorganisationen und bietet einfache Möglichkeiten, sich zu engagieren. Knapp 300 Tierheime nutzen Tierheimat und die Erfolgsgeschichten beeindrucken: „Dank Tierheimat hat unser Tierheim in Mannheim 30 Hunde in nur drei Monaten vermittelt“, berichtet ein Vereinsmitglied. Dieses soziale Beweis unterstreicht die Wirkung der Plattform.

Im Vergleich zu anderen Vermittlungsportalen, die oft mit Werbung überladen sind, setzt Tierheimat auf Transparenz und Seriosität. Die Plattform rahmt den Tierschutz positiv: Jede Anmeldung und jede Spende trägt direkt dazu bei, ein Tierleben zu retten. Ob durch die Anmeldung zum Newsletter, um informiert zu bleiben, oder durch die Unterstützung von Partnerorganisationen wie DASH Deutschland Tierschutz e.V. – Tierheimat erleichtert Engagement.

Interessierte können sich auf https://www.tierheimat.de für den Newsletter anmelden oder erfahren, wie sie mit Spenden helfen können. So werden sie Teil einer Bewegung, die bereits tausende Tierfreunde begeistert und dazu beiträgt, dass mehr Tiere ein liebevolles Zuhause finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tierheimat GmbH & Co. KG

Herr Holger Baur

Flughafenstraße 59

70629 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-28699450

web ..: https://www.tierheimat.de

email : info@tierheimat.de

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

