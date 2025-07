Die Ellingtones zu Gast bei Jazz & more

Fünftes Konzert des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 29.07.2025 – Am Samstag, 2. August 2025, spielen die Ellingtones von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt. Beim fünften von insgesamt sieben Jazz & more-Konzerttagen, die von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert werden, erwartet die Besucherinnen und Besucher origineller Pop-Jazz auf dem Hugo-Bork-Platz. Präsentiert wird das Konzert von Ehme de Riese. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Jazzband Ellingtones aus Hannover und Hamburg hat sich nicht nur der Musiklegende Duke Ellington und den Klassikern aus Jazz und Swing verschrieben, sondern verwandelt auch große Hits aus Pop und Rock auf originelle Weise. Mit ihrem besonderen Mix aus populärer Jazzmusik und verjazzter Popmusik sorgen die Ellingtones seit über 20 Jahren für erstklassige musikalische Unterhaltung. Ihr breites Repertoire, die stilistische Vielfalt und flexible Besetzungsmöglichkeiten machen die Band besonders vielseitig – eine Qualität, die sie bereits bei zahlreichen Veranstaltungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

„Wir hatten ja bereits in den letzten Jahren das Vergnügen, auf der Bühne unter dem Glasdach zu spielen. Und deshalb hat es uns sehr gefreut, als die Anfrage kam, ob wir in 2025 erneut Teil der Wolfsburger Konzertreihe sein möchten“, erklärt Michael Cammann, Bassist der Ellingtones. „Die Konzerte und die tolle Atmosphäre in den letzten Jahren sind uns in bester Erinnerung geblieben und deshalb kommen wir sehr gern am 2. August wieder in die Porschestraße!“

„Wir freuen uns sehr, dass die Ellingtones zum mittlerweile vierten Mal unsere Konzertreihe bereichern“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Mit ihrem besonderen Mix aus Pop-Jazz-Klassikern ist die Band ein Garant für gute Stimmung.“

„Jazz & more verleiht unserer Innenstadt Jahr für Jahr eine ganz besondere Atmosphäre – inspirierend und voller Klang. Als begeisterte Partner freuen wir uns sehr, auch in diesem Jahr wieder Teil dieses kulturellen Highlights zu sein“, erklärt Karsten Eckhoff, Mitinhaber von Ehme de Riese.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 26. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 5. Juli bis zum 16. August 2025 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

05. Juli 2025: Saratoga Seven Jazzband

12. Juli 2025: Excelsior Jazzmen

19. Juli 2025: Traditional Old Merry Tale Jazzband

26. Juli 2025: Red Onion Jazz Company

02. August: 2025 Ellingtones

09. August: 2025 Brazzo Brazzone

09. August: 2025 Luca Ciarla „Stringology“ (Sonderkonzert, ab 16 Uhr)

16. August: 2025 Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 11 bis 13 Uhr)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

