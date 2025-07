Langhaar-Dalmatiner: Der Hund mit Charakter, Geschichte und Zukunft

Vergessen, verdrängt, wiederentdeckt: Der Langhaar-Dalmatiner und sein Weg zurück.

Diepenau (Landkreis Nienburg), 28. Juli 2025 – Er ist selten, schön, sozial intelligent – und wird noch viel zu oft übersehen: Der Langhaar-Dalmatiner. Petra Lünsmann, Züchterin bei COF Spots Dalmatiner, widmet sich mit ganzer Überzeugung dieser besonderen Varietät. Was sie züchtet, ist nicht bloß ein Hund mit Punkten – sondern ein Wesen mit Geschichte, genetischer Substanz und emotionaler Intelligenz. Für sie steht fest: Der Hund ist nicht Produkt, sondern Persönlichkeit.

„Bei mir steht der Hund im Fokus – bevor der Mensch überhaupt dran ist,“ erklärt Lünsmann. „Ich bewerte nicht wer viel zahlt, sondern wer passt. Wer nicht passt, bekommt keinen Hund. So einfach ist das.“

Langhaar-Dalmatiner: Eine genetisch verankerte Variante mit Signalwirkung

Der Langhaar-Dalmatiner ist keine Modeerscheinung. Die längere Fellvariante basiert auf einem rezessiven Gen, das seit Entwicklung der Rasse existiert – historisch bereits 1923 dokumentiert und genetisch belegt. Dennoch wurde der Typ jahrzehntelang systematisch aus Ausstellungen und Zuchtlinien verdrängt, da er nicht dem vom Menschen festgelegten Rassestandard entsprach. Petra Lünsmann sieht darin ein zentrales Problem: „Wir dürfen nicht genetische Vielfalt unterdrücken, nur weil ein Rassestandard es bestimmt.“ Ihr Ansatz ist klar: Sichtbarkeit für das, was aus tiefem Verständnis für Natur, Gesundheit und Charakter entsteht.

Mehr als ein schöner Hund – ein Charakter mit Tiefe

Langhaar-Dalmatiner vereinen Ästhetik mit einer besonderen Wesensruhe. Die weichen Konturen des Fells reflektieren die häufig beobachtete emotionale Zugänglichkeit: Die Langhaar Dalmatiner stehen den Kurzhaar Dalmatinern in schneller Bindungsbereitschaft, sensibler in der Interaktion mit Menschen – besonders Kindern oder feinfühligen Persönlichkeiten nichts nach. Dabei bleiben sie sportlich, bewegungsfreudig und neugierig. Petra beschreibt sie als „charakterstark, aufmerksam, aber niemals hektisch oder aufgesetzt.“ Genau das macht sie zu idealen Lebensbegleitern für Menschen, die nicht den perfekten Hund für den Hundesport suchen – sondern den richtigen Hund für ihr Leben.

Zucht mit Haltung: Adoptionsverfahren statt Welpenverkauf

Bei COF Spots werden keine Hunde verkauft, sondern adoptiert. Der Begriff „Kauf“ ist für Petra Lünsmann unpassend: „Ich gebe keine Tiere an Menschen, die schnell klicken oder einfach bezahlen. Jeder Bewerber durchläuft ein Auswahlverfahren, in dem Haltung, Lebensstruktur, Perspektive und Motivation geprüft werden.“ Die Adoptionsentscheidung fällt immer im Sinne des Hundes – nicht aus wirtschaftlicher Erwägung. Jeder Welpe wird mit einem Vertrag, Zuchtverbot, umfassenden Gesundheitsnachweisen und lebenslanger Rückbetreuung übergeben. Der Hund wird so zum sozialen Vertragspartner – nicht zur dekorativen Anschaffung.

Petra Lünsmann: „Ich war mehrere Male in den USA, um den besten Hund zu finden – für die Gesundheit der nächsten Generation.“

Die engagierte Züchterin ist international vernetzt und arbeitet eng mit führenden Genetikern, Zuchtverbänden und spezialisierten Laboren zusammen. In Deutschland findet sie starken Rückhalt beim Deutschen Dalmatiner-Verein e.V. (DDV), der sich konsequent der Gesundheitsförderung dieser Rasse verschrieben hat.

Erst vor wenigen Wochen reiste sie in die Vereinigten Staaten, um gezielt einen vielversprechenden Rüden in ihre Zucht zu integrieren – ein Hund, der mit seiner genetischen Ausstattung Gesundheit, robuste Linien und mentale Stabilität in den Zuchtprozess einbringen soll.

„Ich bin in die USA geflogen und habe einen Hund geholt. Ich möchte einfach die bestmögliche genetische Vielfalt – für ein gesundes Hundeleben. Und ich will alles dafür tun, dass auch die kommenden Generationen dieser Linie gesund, wach und stark bleiben“, erklärt sie mit Überzeugung.

Ihr Handeln macht deutlich: In ihrer Zucht wird nichts dem Zufall überlassen. Qualität, Verantwortung und Weitblick stehen im Mittelpunkt ihres züchterischen Anspruchs.

Verantwortungsvolle Zucht mit Weitblick

Petra Lünsmann unterzieht all ihre Zuchthunde umfassenden Gesundheitsuntersuchungen – darunter Tests auf Hüftgelenksdysplasie (HD), Ellbogendysplasie (ED), Augen- und Gehörerkrankungen sowie neurologische Auffälligkeiten. Ergänzt wird dies durch detaillierte DNA-Analysen, die Bestimmung der DLA-Haplotypen und die Berechnung von Inzuchtkoeffizienten – für viele ein theoretisches Thema, für sie tägliche Praxis.

Ihr Zuchtziel liegt nicht in der Anzahl der Würfe, sondern im Aufbau einer genetisch stabilen Linie mit Zukunft. Für das Jahr 2026 sind Langhaar-Würfe in den Farben Schwarz-Weiß, Braun-Weiß und Lemon geplant. Auch die Kurzhaar-Varianten werden berücksichtigt: Es werden Würfe in Schwarz-Weiß, Braun-Weiß, Lemon sowie Tricolor erwartet.

Einmalige Ereignisse im Jahr 2025:

Im Jahr 2025 wurde bei COF Spots Dalmatiner erstmals in Europa ein vollständiger Langhaar-Wurf mit einem Inzuchtkoeffizienten (IK) von lediglich 1,79 % geboren – ein bemerkenswerter Meilenstein in der Zucht. Ebenfalls für 2025 angekündigt ist die Geburt des ersten reinen Tricolor-Kurzhaar-Wurfs mit einem außergewöhnlich niedrigen IK von nur 0,15 %.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COF Spots Dalmatiner

Frau Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

Deutschland

fon ..: 015155663300

web ..: http://www.cof-dalmatiner.de

email : info@color-of-fame.de

Über COF Spots Dalmatiner:

Die Zuchtstätte COF Spots Dalmatiner steht für liebevolle Aufzucht, medizinische Sorgfalt und hohe ethische Standards. Ziel ist es, wesensfeste, vitale und sozial gut geprägte Dalmatiner zu züchten, die ihre Familien ein Hundeleben lang begleiten.

Pressekontakt:

COF Spots Dalmatiner

Frau Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

fon ..: 015155663300

web ..: http://www.cof-dalmatiner.de

email : info@color-of-fame.de