Live-Video-Support als Schlüssel zur Kundenzufriedenheit

Wie der Einsatz von tele-LOOK im Kundenservice Guided-Self-Service, persönliche Betreuung und gesteigerter Kundenzufriedenheit vereint

Neu-Ulm, 28. Juli 2025. In einer Zeit, in der Kunden sofortige und effektive Lösungen erwarten, entwickelt sich der Kundenservice stetig weiter. Während Self-Service-Optionen wie FAQs und Wissensdatenbanken eine grundlegende Rolle bei der eigenständigen Problemlösung spielen, zeigt sich, dass Live-Video-Support eine unverzichtbare Ergänzung darstellt, um komplexe Anfragen effizient und persönlich zu bearbeiten. Diese strategische Kombination führt zu schnelleren Lösungen, reduzierten Kosten und einer deutlich höheren Kundenzufriedenheit.

Moderne Kunden bevorzugen zunehmend die eigenständige Problemlösung, was Unternehmen dazu veranlasst, umfassende Self-Service-Tools bereitzustellen, darunter FAQ-Bereiche, Wissensdatenbanken und Video-Tutorials. Diese Optionen senken die Servicekosten und entlasten die Mitarbeiter, indem sie Routineanfragen automatisieren. Doch bei komplexen, einzigartigen oder visuell zu diagnostizierenden Problemen stoßen Self-Service-Optionen an ihre Grenzen. Hier setzt der Live-Video-Support an.

Live-Video-Support ermöglicht eine Echtzeit-Video-Interaktion zwischen Kunden und Supportmitarbeitern, oft über die Kamera des Kundengeräts. Dies erlaubt es den Mitarbeitern, das Problem direkt zu sehen und visuelle Anleitungen zu geben, was die Fehlerbehebung erheblich verbessert. Die Vorteile sind vielfältig: Problemlösungen erfolgen bis zu 46 % schneller, da der direkte visuelle Kontext lange verbale Beschreibungen überflüssig macht. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einem gestärkten Vertrauen in die Marke. Zudem können viele Benutzerfehler aus der Ferne korrigiert werden, was Produktretouren und kostspielige Vor-Ort-Servicebesuche reduziert. Die Akzeptanz von Live-Video-Support wächst stetig, mit einer prognostizierten Zunahme der Nutzung im Kundenservice um 40 % bis 2024.

Die Synergie zwischen Self-Service und Live-Video-Support ist entscheidend. Wenn Kunden ein Problem nicht eigenständig lösen können, bietet Live-Video den notwendigen „menschlichen Faktor“ und einen nahtlosen Übergang zu assistiertem Support.8 Dieser Omnichannel-Ansatz stellt sicher, dass Kunden konsistente Interaktionen und maßgeschneiderte Unterstützung erhalten, unabhängig vom gewählten Kanal.

Eine führende Lösung, die diesen Ansatz verkörpert, ist tele-LOOK. Diese pragmatische Helpdesk-Software erweitert bestehende Kommunikationskanäle wie Telefon, Chat oder E-Mail um eine Echtzeit-Video-Komponente. tele-LOOK ermöglicht es Servicemitarbeitern, Anfragen per Live-Videoanruf direkt am Gerät des Kunden zu begleiten, wodurch sie in Echtzeit sehen, was der Kunde sieht. Ein wesentlicher Vorteil ist die browserbasierte Natur der Lösung: Weder Dienstleister noch Kunde müssen eine App herunterladen oder Software installieren. Der Kunde erhält einfach einen Link per SMS, und ein einziger Klick startet die Sitzung in seinem Browser. tele-LOOK ist plattform- und geräteunabhängig und konzentriert sich auf die objektive Problemlösung, indem es die Hauptkamera des Kunden nutzt, ohne dessen Gesicht zu zeigen. Interaktive Tools ermöglichen es beiden Seiten, Bilder aufzunehmen, zu kommentieren und Anweisungen zu geben, was die gemeinsame Fehlerbehebung verbessert.

„Die Kombination aus robusten Self-Service-Optionen und einem nahtlosen Übergang zu Live-Video-Support ist der Schlüssel zu exzellentem Kundenservice in der heutigen Zeit“, so ein Sprecher von tele-LOOK. „Lösungen wie tele-LOOK ermöglichen es Unternehmen, nicht nur die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, sondern auch eine tiefere Vertrauensbasis mit ihren Kunden aufzubauen, indem sie genau die visuelle Unterstützung bieten, die in komplexen Situationen benötigt wird.“

Die Implementierung von Live-Video-Support führt zu messbaren Effizienzsteigerungen, darunter deutlich schnellere Problemlösungszeiten und eine Reduzierung kostspieliger Vor-Ort-Besuche. Dies ermöglicht es Unternehmen, wachsende Serviceanforderungen zu bewältigen, ohne sofort zusätzliches Personal einstellen zu müssen. Branchen wie technischer Support, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen nutzen Live-Video zunehmend, um ihren Kundenservice zu optimieren.

Die Zukunft des Kundenservice liegt in der intelligenten Kombination von Self-Service-Komfort mit der Klarheit und menschlichen Verbindung von Live-Video-Support, um sicherzustellen, dass jede Kundeninteraktion effizient, effektiv und zufriedenstellend ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solutiness GmbH

Frau Regina Keller

Böttgerstraße 17

89213 Neu-Ulm

Deutschland

fon ..: 0049 731 85 07 42 20

web ..: https://www.tele-look.com

email : presse@tele-look.com

Die Solutiness GmbH mit Sitz in Neu-Ulm (ehemals in Freibur im Breisgau) ist Anbieter der cloudbasierten Live Video Support Lösung tele-LOOK. Das Unternehmen hat sich auf visuelle Fernunterstützung im technischen Kundenservice spezialisiert und ermöglicht durch seine Softwarelösung eine effiziente, appfreie Kommunikation zwischen Unternehmen, Kunden und Serviceteams – weltweit und in Echtzeit.

Mit tele-LOOK können technische Probleme oder Serviceanfragen über eine Live-Videoverbindung direkt im Browser gelöst oder vorbereitet werden – ganz ohne Vor-Ort-Besuch. Die Anwendung ist besonders im Maschinenbau, in der Industrie, im Anlagenbau, in der Medizintechnik und im IT-Bereich im Einsatz, eignet sich jedoch branchenübergreifend für jede Organisation, die auf technische Fernunterstützung angewiesen ist.

Besonderheiten der Lösung:

Keine App-Installation notwendig – Nutzung direkt im Browser

DSGVO-konforme Datenverarbeitung

Funktionen wie Screenshots, Notizen und Marker für visuelle Anleitung

Skalierbar und leicht in bestehende Prozesse integrierbar

Ideal für Kundenservice, Qualitätssicherung, Schulung, interne Abnahmen und Remote-Freigaben

Die Lösung hilft Unternehmen dabei, Reiseaufwände zu reduzieren, die Reaktionszeit zu verkürzen, die First-Time-Fix-Rate zu erhöhen und gleichzeitig die Mitarbeitenden im Innen- wie Außendienst zu entlasten – insbesondere bei Hitzewellen oder Personalengpässen.

Die Solutiness GmbH gehört zur InCaTec Gruppe und vereint technologische Innovation mit praxisorientierten Services für kleine und mittelständische Unternehmen. tele-LOOK ist Teil einer wachsenden Plattform für digitale Servicekommunikation und ein Beispiel für funktionale Digitalisierung mit echtem Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende.

Pressekontakt:

tele-LOOK / Solutiness GmbH

Regina Keller

Böttgerstraße 17

Neu-Ulm 89213

fon ..: 0049 731 85 07 42 20

email : presse@tele-look.com