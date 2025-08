Nachhaltigkeit für eine zukunftsfähige Welt

Im Allgemeinen wird Nachhaltigkeit heute als Form der Ressourcennutzung verstanden

Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Modewort – es ist ein Handlungsprinzip, das unsere Zukunft bestimmt. In einer Welt mit begrenzten Ressourcen und wachsenden Herausforderungen wie dem Klimawandel wird nachhaltiges Handeln immer wichtiger. Dieser Leitfaden erklärt, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet, wie das Konzept entstanden ist und wie du es in deinem Alltag umsetzen kannst.

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip bei der Nutzung von Ressourcen. Hierbei soll eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung gewährleistet werden, indem die natürliche Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme bewahrt wird. Im Kern geht es darum, nicht mehr zu verbrauchen, als nachwachsen oder sich regenerieren kann.

_Nachhaltigkeit bedeutet, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen_

Im Allgemeinen wird Nachhaltigkeit heute als Form der Ressourcennutzung verstanden, die nach dem Drei-Säulen-Modell auf dem gleichzeitigen und gleichberechtigten Umsetzen von Umweltschutz, langfristigem Wirtschaften und einem fairen Miteinander beruht, damit auch zukünftige Generationen gut leben können.

Das englische Wort „sustainable“ macht dieses Prinzip wörtlich erkennbar: „to sustain“ bedeutet „aufrechterhalten“ oder „erhalten“. Mit anderen Worten: Die beteiligten Systeme können ein bestimmtes Maß an Ressourcennutzung dauerhaft aufrechterhalten, ohne Schaden zu nehmen.

Die Geschichte der Nachhaltigkeit

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat eine lange und facettenreiche Geschichte. Eine erstmalige Verwendung der Bezeichnung „nachhaltend“ in deutscher Sprache ist bei Hans Carl von Carlowitz 1713 in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“ nachgewiesen. Carlowitz fragte, „wie eine sothane [solche] Conservation und Anbau des Holzes anzustellen / daß es eine continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe“.

