CYTOK Power-to-Gas in Japan und Taiwan: Japanischer Energiekonzern sichert sich Exklusivlizenz

Was steckt hinter der internationalen Kooperation von CYTOK und GPSS Engineering, wie funktioniert die Power-to-Gas Technologie und welche Ziele verfolgen die beiden Unternehmen?

Rostock, 24. Juli 2025 – Die CYTOK GmbH aus Rostock hat mit der GPSS Engineering Inc., einer Tochtergesellschaft der GPSS Group, einen exklusiven Lizenzvertrag geschlossen. Damit erhält GPSS das alleinige Nutzungsrecht für die patentierte Power-to-Gas Technologie von CYTOK in Japan und Taiwan. Ziel ist der Markteintritt in Japan sowie die gemeinsame Erschließung neuer Märkte im asiatischen Raum.

„Diese Lizenzvergabe ist für CYTOK ein strategisch bedeutender Schritt zur Internationalisierung unserer Technologie. Gemeinsam mit GPSS bieten wir eine emissionsfreie und resiliente Energieversorgung für Regionen mit wachsendem Bedarf an erneuerbaren Lösungen in Japan und Taiwan“, erklärt Klaus Schirmer, Geschäftsführer der CYTOK GmbH.

Die Vereinbarung markiert einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft, die im Mai 2023 mit dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung begann. Im November 2023 folgte die Vereinbarung eines zukünftigen Joint Ventures für den Markteintritt im Raum Asien-Pazifik. Seit 2024 ist die Power-to-Gas Technologie vor Ort erlebbar: GPSS-Mitarbeiter erhalten die Zertifizierung für die Installation von CYTOK-Anlagen.

Technologie für eine emissionsfreie Zukunft

Die CYTOK-Systeme wandeln überschüssigen Strom aus Wind- oder Sonnenenergie in grünen Wasserstoff um, also in einen reinen und sauberen Energieträger. In einem speziell entwickelten Reaktor wird dieser gemeinsam mit CO? zu synthetischem Methan (SNG) umgewandelt. Dieses Methan als synthetisches Erdgas kann einfach gespeichert und transportiert und bei Bedarf wieder in Strom und Wärme umgewandelt werden.

Einzigartig ist dabei die emissionsfreie Herstellung in einem geschlossenen Gaskreislauf. Das bei der

Verbrennung entstehende CO? wird nicht freigesetzt, sondern vollständig zurückgeführt und erneut zur Methanherstellung verwendet. So entsteht ein klimaneutraler Kreislauf ohne Emissionen, Feinstaub oder negative Auswirkungen auf den Treibhauseffekt.

Die CYTOK-Technologie leistet einen enormen Beitrag zur Energiewende und stellt gleichzeitig auch eine äußerst effiziente Lösung für die lokale Energieversorgung dar. Durch die integrierte Wärmerückgewinnung und ein intelligentes Energiemanagement erzielt das Verfahren einen besonders hohen Gesamtnutzungsgrad der eingesetzten erneuerbaren Energien von bis zu 85 %.

Gemeinsame Ziele: Pilotprojekt und Markteinführung

„Die Partnerschaft mit der GPSS Engineering Inc. bedeutet für uns weit mehr als nur einen Markteintritt in Asien. Sie ist ein aktiver Beitrag zur Energiewende und Klimaneutralität in Asien“, sagt Martin Weiss, Geschäftsführer der CYTOK GmbH.

In Japan soll ab 2030 fossiles Erdgas schrittweise durch synthetisches Methan ersetzt werden mit dem Ziel, bis 2050 90 % e-Methan-Anteil im bestehenden Netz zu erreichen. GPSS und CYTOK werden den praktischen Einsatz der Technologie in einem Pilotprojekt im Jahr 2026 gemeinsam dem japanischen Markt vorstellen.

„Unsere enge Kooperation mit GPSS sowie die exklusive Lizenzvergabe unterstreichen die internationale Relevanz und technologische Alleinstellung der CYTOK Power-to-Gas Technologie“, sagt Martin Weiss weiter.

„Was unsere Technologie für die internationalen Märkte besonders attraktiv macht, ist die Tatsache, dass sie mit bestehender Erdgastechnologie und -infrastruktur kompatibel ist. Lokale Heizsysteme, Leitungen und Speicher können weiterhin genutzt werden. Auch das ist ein klarer Expansions- und Wettbewerbsvorteil: Unser Verfahren kann schnell und wirtschaftlich umgesetzt werden.“

GPSS Engineering Inc.

GPSS Engineering Inc. ist ein führender Entwickler nachhaltiger, dezentraler Energieprojekte in Japan und weiteren asiatischen Ländern. Der Fokus liegt auf lokaler Integration, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Stärkung durch resiliente Energieversorgungssysteme.

CYTOK GmbH

Die CYTOK® GmbH mit Sitz in Rostock ist als „hydrogen pirates“ bekannt und ein Systemanbieter für

emissionsfreie Power-to-Gas Anlagen. Mit ihrer patentierten Technologie bietet CYTOK Lösungen für den Gebäude- und Industriebereich, bei denen der Fokus klar auf Emissionsvermeidung, Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit liegt. Das im Jahr 2023 gegründete Unternehmen befindet sich dank der steigenden Nachfrage nach dezentralen Systemen auf einem gesunden Wachstums- und Expansionskurs.

