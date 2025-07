Brady Sicherheitsschlösser: Schutz für Mensch, Maschine & Betrieb

Ob in der Industrie oder Elektrotechnik – mit Brady Sicherheitsschlössern lassen sich Energiequellen normgerecht absichern. Sie bieten Schließzwang, Isolation, Gravuroptionen und maximale Sicherheit.

Sicherheit am Arbeitsplatz beginnt bei der Kontrolle über Energiequellen. In Industrie, Wartung und Elektrotechnik hat sich das Lockout-Tagout-Prinzip durchgesetzt, um Mitarbeiter vor Stromschlägen und Maschinenanlauf zu schützen. Ein entscheidender Bestandteil dieses Systems sind Brady Sicherheitsschlösser. Sie bieten geprüfte Qualität, Zuverlässigkeit und höchste Sicherheitsstandards – und das weltweit.

Die Sicherheitsschlösser sind speziell für industrielle Einsätze entwickelt und entsprechen der OSHA-Norm 29 CFR 1910.147 sowie der ANSI-Norm Z244. Der patentierte, isolierte Zylinder schützt Arbeiter vor elektrischen Gefahren, insbesondere beim Einstecken oder Herausziehen des Schlüssels. Damit geht Brady über den üblichen Industriestandard hinaus und bietet ein spürbares Plus an Sicherheit.

Die Auswahl an Brady Sicherheitsschlössern ist vielfältig. Serien wie NYLON-STAHL, NYLON-NYLON oder COMPACT+KABEL sind optimal auf verschiedene Einsatzbereiche zugeschnitten. Ob kompakt für enge Anlagen, nichtleitend für die Elektrik oder mit flexiblem Kabel für schwer erreichbare Verriegelungspunkte – für jede Anwendung gibt es das passende Modell. Dabei sind alle Varianten in zehn Farben verfügbar, was eine einfache Zuordnung nach Abteilungen oder Personen ermöglicht. Die Farbwahl hilft nicht nur bei der Organisation, sondern stärkt auch die visuelle Sicherheitskultur im Betrieb. Zusätzlich verfügen alle Schlösser über einen Schließzwang: Der Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn das Schloss korrekt verriegelt ist – eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme gegen menschliches Versagen.

Das Material der Gehäuse besteht aus schlagfestem, funkenfreiem Nylon, die Bügel aus gehärtetem Stahl, Aluminium oder PVC-ummanteltem Stahlkabel. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion – auch unter rauen Industriebedingungen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Möglichkeit zur individuellen Gravur: Mitarbeitername, Abteilung oder sogar das Firmenlogo können dauerhaft per Laser auf Schloss und Schlüssel angebracht werden. Dadurch wird Verwechslung vermieden und die Rückverfolgbarkeit erhöht.

Für Unternehmen mit komplexen Anforderungen bietet Brady flexible Schließpläne: Key Different, Key Alike, Master Key oder Grand Master Key – alles ist möglich. Besonders bei großen Flotten lassen sich bis zu 14.200 Schlösser in einem zentral verwalteten Schließplan organisieren. Mit dem Anfrageformular können individuelle Ausführungen und Serienlösungen unkompliziert angefragt werden. Damit wird jedes Sicherheitskonzept optimal auf den Bedarf abgestimmt – egal ob kleiner Betrieb oder internationaler Industriekonzern.

Vertrieb und Beratung übernimmt seit fast 20 Jahren die MAKRO IDENT – der bekannte Brady-Distributor aus dem Münchner Süden. Das Unternehmen bietet nicht nur eine große Auswahl, sondern auch fachlich fundierten Kundenservice. Die Mitarbeitenden sind regelmäßig direkt von Brady geschult und stehen Kunden mit kompetenter Beratung zur Seite.

Brady Sicherheitsschlösser Nylon-Stahl / Nylon-Nylon / COMAPCT

