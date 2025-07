Stefan Lingner, Geschäftsführer von LINGNER.COM und Mitgründer der „Zukunftszeichner“, erhielt den Excellence Award beim Speaker Slam Wiesbaden und wurde für eine Keynote in New York 2026 gebucht.

* Excellence Award in der Kategorie Unternehmertum: Stefan Lingner überzeugt beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

* Visionärer Impulsgeber: Mit dem Vortrag „Wandel mit Freude – was wäre, wenn Wandel ein Theaterstück wäre?“ setzt Lingner ein starkes Zeichen für lebendige Transformation und unternehmerische Orientierung.

* Nächster Meilenstein: Direkt nach seiner Performance wurde Lingner für eine Keynote in New York 2026 gebucht.

Excellence Award für Stefan Lingner beim internationalen Speaker Slam

In nur 240 Sekunden begeistert der Heilbronner Unternehmer mit „Wandel mit Freude“ und setzt ein visionäres Zeichen für lebendige Transformation und wird direkt für Keynote in New York 2026 gebucht.

Wiesbaden/Heilbronn, Juli 2025 Stefan Lingner, Geschäftsführer von LINGNER.COM und Mitgründer der ZUKUNFTSZEICHNER, wurde beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden mit dem Excellence Award in der Kategorie Unternehmertum ausgezeichnet. In nur 240 Sekunden begeisterte er Jury und Publikum mit seinem Vortrag „Wandel mit Freude – was wäre, wenn Wandel ein Theaterstück wäre?“ und setzte damit ein visionäres Zeichen für lebendige Transformation und klare unternehmerische Leitlinien. Mit über 250 Teilnehmern stellte das Event einen neuen Weltrekord auf – und für Lingner bedeutete es den nächsten Meilenstein: Direkt im Anschluss wurde er für eine Keynote in New York 2026 gebucht.

Wandel mit Freude verdichtet auf vier Minuten: Beim internationalen Speaker Slam in Wiesbaden begeisterte Stefan Lingner, Geschäftsführer von Lingner.com und Mitgründer der Zukunftszeichner, mit einer pointierten Rede und wurde dafür mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Lingner gilt als Visionär, der anderen Menschen und Unternehmern Orientierung gibt und ihnen zeigt, wie sich Transformation mit Freude und Klarheit gestalten lässt.

Der renommierte Rednerwettstreit, initiiert von Hermann Scherer, bringt Speaker aus aller Welt zusammen. In nur 240 Sekunden gilt es, mit einem selbst gewählten Thema das Publikum zu fesseln. Mit über 250 Teilnehmern stellte das Event erneut einen Weltrekord auf. Der Speaker Slam, der bereits in Metropolen wie New York, Miami, Dubai und München Station machte, bot diesmal 23 vorqualifizierten Teilnehmern auf zwei Bühnen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Lingner nahm die Herausforderung mit einem ungewöhnlichen Blick auf Veränderung an: „Wandel mit Freude – was wäre, wenn Wandel ein Theaterstück wäre?“ Seine Rede war kein glatt poliertes Konzept, sondern ein lebendiges Bild: kraftvoll, offen, im Entstehen begriffen – so wie Wandel selbst.

Stefan Lingner überzeugte mit seiner Rede so sehr, dass er direkt im Anschluss an seine Performance für eine Keynote in New York 2026 gebucht wurde – ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg, Wandel erlebbar zu machen und Menschen für Zukunftsgestaltung zu begeistern.

Über Stefan Lingner

Seit über 30 Jahren begleitet Stefan Lingner Unternehmen in der digitalen Transformation und gestaltet mit seiner Agentur LINGNER.COM Zukunftskommunikation. Mit der Plattform ZUKUNFTSZEICHNER vernetzt er Menschen, die Verantwortung übernehmen und Wandel aktiv gestalten. Seine Mission: UnternehmerWandel. Lingner bringt Unternehmen und Menschen ins Handeln – mit dem Ziel, Wirkkraft zu entfalten: für nachhaltige Veränderung, gesundes Wachstum und echten Wandel mit Freude. Als Speaker mit Lampenfieber spricht er offen über diese Wirkkraft aus seinem Unternehmerleben: über Mut zum Vertrauen, das Leben als Familienvater im Patchwork-Modus und über ein Future-Mindset, das die Kraft entfaltet, sich als Mensch und Organisation immer wieder neu zu erfinden. Stefan Lingner ist Buchautor und Herausgeber des Werks „Wandel mit Freude – Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen“ (Springer Gabler). Als Investor und Aufsichtsrat gibt er Impulse und teilt seine unternehmerischen Erfahrungen genau dort, wo neue Einsichten lebendig werden. In seinem ZUKUNFTSZEICHEN Podcast kommen Unternehmerinnen, Pioniere und Möglichmacherinnen zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Zukunft aktiv gestalten.

