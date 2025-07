Moderne Zahnmedizin in Berlin-Wilmersdorf – umfassende Versorgung auf höchstem Niveau

Hochwertige Zahnmedizin für jedes Alter: Die Zahnarztpraxis Dr. Köppen in Berlin-Wilmersdorf bietet ein breites Spektrum moderner Behandlungen, von Prophylaxe über Veneers bis hin zu Implantaten.

Die Zahnarztpraxis Dr. Köppen in Berlin-Wilmersdorf steht für eine qualitätsorientierte, patientennahe Versorgung im gesamten Spektrum der Zahnmedizin. Das eingespielte Team aus erfahrenem Zahnarzt sowie geschultem Fachpersonal arbeitet mit einem ganzheitlichen Ansatz, bei dem sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik der Zähne im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, die Zahngesundheit langfristig zu erhalten und jedem Patienten sowie jeder Patientin eine individuell passende Behandlung zu bieten. Dabei kommen ausschließlich moderne Verfahren und wissenschaftlich fundierte Konzepte zum Einsatz.

Breites zahnmedizinisches Leistungsspektrum

Die Praxis in Berlin-Wilmersdorf bietet eine Vielzahl an Leistungen, die sowohl die Grundversorgung als auch spezialisierte Behandlungsformen abdecken. Dazu zählen unter anderem professionelle Zahnreinigungen, Füllungstherapien, Wurzelbehandlungen, die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen (Parodontitis) sowie die Anfertigung von ästhetisch anspruchsvollem Zahnersatz. Für Patienten und Patientinnen mit fehlenden Zähnen ist auch die Versorgung mit Implantaten möglich, die funktionell und optisch optimal angepasst werden. Dabei wird stets mit großer Sorgfalt auf Verträglichkeit und Langlebigkeit der Materialien geachtet. Zu den ästhetischen Behandlungen zählen unter anderem professionelles Bleaching und passgenaue Veneers für ein natürlich schönes Lächeln.

Individuelle und persönliche Betreuung

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der individuellen Betreuung und Beratung – sowohl bei Routinebehandlungen als auch bei komplexeren Eingriffen. Die Praxis bietet zudem spezielle Konzepte für Angstpatienten und -patientinnen, die auf einfühlsame Kommunikation, transparente Abläufe und auf Wunsch auch sedierende Maßnahmen setzen. Auch Kinder werden kindgerecht und mit besonderem Einfühlungsvermögen behandelt.

Moderne Praxisausstattung

Die technische Ausstattung der Zahnarztpraxis entspricht dem aktuellen Stand der Zahnmedizin und ermöglicht eine präzise, schonende und effiziente Behandlung. Zum Einsatz kommen digitales Röntgen mit reduzierter Strahlenbelastung, intraorale Kameras zur Visualisierung des Behandlungsbedarfs sowie moderne Ultraschalltechnik für die sanfte Zahnsteinentfernung.

Auch die Planung und Umsetzung von Zahnersatz oder Implantaten erfolgt computergestützt und wird individuell auf die anatomischen Gegebenheiten abgestimmt. Ergänzt wird das moderne Equipment durch ergonomische Behandlungsstühle und eine ruhige Raumgestaltung, die zum Wohlbefinden der Patienten und Patientinnen beiträgt.

Kontakt und Terminvereinbarung

Für Terminabsprachen oder Rückfragen zu Behandlungen steht das Praxisteam telefonisch unter 030 885 518 18 oder per Kontaktformular zur Verfügung. Dank der zentralen Lage in der Konstanzer Str. 55 in 10707 Berlin-Wilmersdorf ist die Praxis sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto bequem zu erreichen. Lange Terminvergaben bis 18:30 Uhr erleichtern den Praxisbesuch zusätzlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zahnarztpraxis Dr. med. Martin Köppen

Herr Martin Köppen

Konstanzer Straße 55

10707 Berlin Wilmersdorf

Deutschland

fon ..: 030 885 518 18

web ..: https://zahnarztpraxis-dr-koeppen.de/

email : martinkoeppen@gmx.net

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de