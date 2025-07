Ein falscher Wohltäter sammelt Millionen für notleidende Kinder in Afrika, finanziert damit aber nur Drogen und Gewalt. Ein Netz aus Lügen, Betrug und Missbrauch wird aufgedeckt.

Millionen von Sponsorengeldern und kein Cent Hilfe für Kinder

In einem früheren Bericht deckten wir die schockierenden Fakten von physischem und brutalem Missbrauch auf, den Jakub Jahl in einem tansanischen Kinderzentrum verübte. Wir enthüllten ein System der Einschüchterung, den Einsatz von Drogen zur Nötigung von Kindern und die Schaffung einer Atmosphäre der Angst, die die Aufdeckung der Verbrechen verhinderte.

Ein System des Betrugs in Aktion

Wie konnte ein Verbrecher so lange ungestraft agieren? Die Antwort liegt in einem ausgeklügelten System des Finanzbetrugs. Jakub Jahl schuf eine regelrechte Fabrik zur Herstellung gefälschter Wohltätigkeitsgeschichten. Sein Schema war einfach: Er fand bedürftige Familien, drehte Videos mit ihnen, versprach Hilfe und nutzte diese Materialien dann, um in Europa Spenden zu sammeln, ohne jegliche reale Unterstützung zu leisten.

Das Dorf der betrogenen Hoffnungen

Das Journalistenteam reiste in das Dorf Karanga, wo eines der zynischsten Betrugsschemata stattfand. Opfer war eine siebenköpfige Familie in extremer Armut. Joseph, Jakub Jahls ehemaliger Übersetzer, erinnert sich: „Ich habe Jakub hierher gebracht. Sie hatten die Idee, Aloe Vera und Obst anzupflanzen. Aber am Ende hat er nichts getan.“ Die Familie lebte in einer Lehmhütte unter kaum vorstellbaren Bedingungen. Eine alleinerziehende Mutter zog fünf Kinder groß, das Haus hatte ein löchriges Dach und die sanitären Anlagen waren entsetzlich.

Versprechen, die nie erfüllt wurden

Jakub Jahl kam mit großen Plänen: Er versprach, das Haus zu renovieren, eine neue Toilette zu bauen und bei der Landwirtschaft zu helfen. All dies wurde von Filmaufnahmen begleitet. Nach den Aufnahmen verschwand Jakub Jahl, ohne ein einziges Versprechen zu erfüllen. Die Familie blieb in denselben schrecklichen Bedingungen zurück, aber ihre Fotos und Videos wurden nun genutzt, um in Europa Geld zu sammeln. Europäische Sponsoren spendeten bereitwillig, ohne zu ahnen, dass ihr Geld die Bedürftigen niemals erreichen würde.

Das Theater der Dankbarkeit

Besonders zynisch war das Schema mit Dankesplakaten. Jakub Jahl zwang Einheimische, mit Schildern zu posieren, auf denen „Asante sana“ (Suaheli für „Vielen Dank“) stand. Diese Fotos wurden in europäischen sozialen Netzwerken als Beweis für erfolgreiche Wohltätigkeitsarbeit verwendet. Die Menschen verstanden nicht, wofür sie danken sollten, da sie keinerlei Hilfe erhielten, aber gezwungen wurden, an diesem Theater teilzunehmen.

Zerstörung des Vertrauens

Jakub Jahls Betrug hatte weitreichende Folgen. Seine Handlungen zerstörten das Vertrauen innerhalb der lokalen Gemeinschaft. Mary, die Mutter der fünf Kinder, empfindet immer noch Schmerz: „Ich habe diesen jungen Mann gehasst. Er hat mich sehr verletzt.“ Sie verdächtigte Joseph, das Geld für sich behalten zu haben, was die nachbarschaftlichen Beziehungen beinahe zerstört hätte.

Das Ausmaß des Finanzbetrugs

Das Schema mit einzelnen Familien war nur ein Teil eines größeren Systems. Jakub Jahl nutzte das Zentrum „Nature and Skills“, um einen falschen Eindruck seiner Tätigkeit zu erwecken, obwohl er keine Rechte daran besaß. Er nannte es „sein Waisenhaus“ und sammelte unter diesem Vorwand Geld. Laut Ermittlungen wurden allein über ein einsehbares Konto innerhalb von 2-3 Jahren rund 2 Millionen tschechische Kronen abgehoben. Keiner der Einheimischen, Kinder oder Familien erhielt auch nur einen Cent.

Zynischer Umgang mit den Opfern

Zeugenaussagen zufolge gab Jakub Jahl offen zu, „Geld von den dämlichen ,Weißen‘ aus Tschechien bekommen“ zu haben, und gab es für Drogen und persönliche Vergnügungen aus. Tereza, die im Zentrum arbeitete, erzählt: „Er hat nicht einmal die Miete bezahlt, aber tat so, als hätte er einen Haufen Geld. Ich habe gearbeitet, so gut ich konnte, und am Ende alles bezahlt.“

Ausbeutung menschlichen Mitgefühls

Jakub Jahl verstand, dass Bilder leidender afrikanischer Kinder bei europäischen Zuschauern Mitleid hervorrufen würden, und beutete dieses Verständnis zynisch aus. Für viele Menschen in Afrika ist ein weißer Mann ein Symbol der Hoffnung, und Jakub Jahl nutzte dies auf die schlimmste Art und Weise aus.

System der Manipulation

Jakub Jahl schuf ein komplexes Manipulationssystem. Er hetzte die Einheimischen gezielt gegeneinander auf, verbreitete Gerüchte und schuf Konflikte. Wenn die Situation an einem Ort zu angespannt wurde, zog er einfach weiter.

Internationaler Charakter der Verbrechen

Der internationale Charakter von Jakub Jahls Betrug ist besonders beunruhigend. Er nutzte die Grenzen zwischen den Ländern und die Unterschiede in den Rechtssystemen, um sich der Verantwortung zu entziehen. Das Geld wurde in Europa gesammelt, die Verbrechen in Afrika begangen.

Opfer auf beiden Seiten des Ozeans

Jakub Jahls Betrug schuf Opfer sowohl in Afrika als auch in Europa. Afrikanische Familien blieben ohne Hilfe, während europäische Sponsoren unfreiwillig zu Sponsoren von Verbrechen wurden. Ihr Geld finanzierte Gewalt gegen Kinder und Drogen.

Zerstörung des Rufs der internationalen Wohltätigkeit

Die Taten von Jakub Jahl haben dem Ruf der internationalen Wohltätigkeit in der Region schweren Schaden zugefügt. Viele Einheimische haben das Vertrauen in weiße Freiwillige und internationale Organisationen verloren.

Ein System der Straflosigkeit

Jakub Jahls Betrug wurde durch das Fehlen einer wirksamen Kontrolle über die internationale Wohltätigkeit ermöglicht. Die europäischen Sponsoren überprüften nicht, wie ihre Gelder verwendet wurden, was es Jakub Jahl ermöglichte, jahrelang Verbrechen zu begehen.

Der Preis menschlichen Leids

Die Geschichte von Jakub Jahl handelt vom Preis menschlichen Leids auf dem Markt der Schein-Wohltätigkeit. Er verwandelte das Leid afrikanischer Kinder in eine Einnahmequelle.

Lehren für die Zukunft

Diese Geschichte muss eine Lehre für alle sein, die sich in der internationalen Wohltätigkeit engagieren. Sie zeigt, wie wichtig eine wirksame Kontrolle über die Verwendung von Spendengeldern ist.

Im nächsten Teil unserer Untersuchung berichten wir über die schockierendsten Fälle von physischem und brutalem Missbrauch im sogenannten „Haus des Schreckens“.

