Home Instead startet bundesweite Kooperation mit Linara

Aus einer erfolgreichen Pilotphase entsteht ein bundesweites Versorgungsmodell: Home Instead und Linara verbinden ihre Angebote zu einer starken Lösung für Betreuung zu Hause.

Nach erfolgreicher Pilotphase: Zwei Qualitätsanbieter bündeln ihre Stärken für eine verlässliche Betreuung zu Hause

Eschborn / Berlin, 1. April 2025 – Home Instead, der führende Anbieter von individueller Betreuung und Pflege im eigenen Zuhause, weitet seine Zusammenarbeit mit Linara aus. Die in Berlin ansässige Unternehmensgruppe ist auf 24-Stunden-Betreuung in häuslicher Gemeinschaft spezialisiert und arbeitet mit einem Netzwerk qualifizierter Betreuungspersonen aus sieben osteuropäischen Ländern zusammen.

Zwischen Dezember 2024 und März 2025 wurde die Zusammenarbeit im Rahmen einer Pilotphase in ausgewählten Regionen erprobt. In dieser Zeit zeigte sich, dass die Angebote von Home Instead und Linara sich nicht nur fachlich gut ergänzen, sondern auch in der praktischen Umsetzung überzeugen: Angehörige berichteten von einer spürbaren Entlastung. Auch die beteiligten Betriebe beider Seiten lobten die enge, pragmatische Zusammenarbeit und das partnerschaftliche Miteinander.

Ab April 2025 wird die bereits getestete Kooperation in den Regelbetrieb überführt und sukzessive auf weitere Home Instead Betriebe in Deutschland ausgedehnt. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht es, Familien eine durchgängige, individuell abgestimmte Betreuung im eigenen Zuhause zu ermöglichen – von stundenweiser Alltagsbegleitung bis zur Rund-um-die-Uhr-Betreuung in häuslicher Gemeinschaft.

_“_Mit Linara haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte und unseren hohen Qualitätsanspruch teilt. Gemeinsam können wir Familien noch besser unterstützen – mit Lösungen, die sich flexibel an den Alltag anpassen._“_

_Thomas Eisenreich, Geschäftsführer von Home Instead_

Bereits in der Pilotphase zeigte sich: Die Verbindung beider Angebote trifft auf großes Interesse bei Angehörigen und Pflegebedürftigen – insbesondere dann, wenn der Unterstützungsbedarf zunimmt und eine umfassende Betreuung gefragt ist.

Regelbetrieb startet zum 1. April – Ausbau bis Ende 2025 geplant

Die Entscheidung zur Ausweitung wurde am 24. März 2025 getroffen. Ab Mai beginnt der stufenweise Rollout auf weitere Home Instead Betriebe. Bereits bis zum Jahresende sollen große Teile des bundesweiten Netzwerks in die Zusammenarbeit eingebunden sein.

_“_Wir freuen uns, gemeinsam mit Home Instead ein Versorgungsmodell zu etablieren, das echten Mehrwert schafft – durch Verlässlichkeit, Nähe und persönliche Betreuung im vertrauten Umfeld_.“_

_Prof. Dr. Arne Petermann , Geschäftsführer von Linara Unternehmensgruppe_

Pflegebedürftige und Angehörige profitieren dabei von einem abgestimmten Leistungsangebot, das sich an ihren tatsächlichen Bedürfnissen orientiert – mit hoher Versorgungssicherheit und persönlicher Begleitung.

Weitere Informationen zur Kooperation erhalten Interessierte unter: www.linara.de/home-instead

Über Home Instead

Home Instead wurde 2008 in Köln als Pionier für ambulante Betreuungs- und Pflegeleistungen gegründet. Heute ist das Unternehmen mit 175 Standorten in 15 Bundesländern der führende Betreuungs- und Pflegedienst in privater Trägerschaft. Als Vorreiter in der persönlichen Betreuung und Pflege zuhause verfügt Home Instead über langjährige Erfahrung und Kompetenz, der aktuell über 35.000 Kunden bundesweit vertrauen.

Über Linara

Die Linara Unternehmensgruppe ist ein spezialisierter Anbieter für die sogenannte 24-Stunden-Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Seit 2007 unterstützt das Unternehmen Familien dabei, eine persönliche und verlässliche Betreuungslösung im eigenen Zuhause zu ermöglichen – mit Erfahrung, Qualität und einem starken Netzwerk. Mit jährlich über 2.000 vermittelten Betreuungspersonen zählt Linara heute zu den führenden Anbietern der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft in Deutschland.

