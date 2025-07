Ausbildungsstart im August: Hilfreiche Checkliste für Azubis und Eltern

Auszubildende sollten mit Beginn der Ausbildung auch an die Erledigung der eigenen Bankgeschäfte oder die Suche nach dem nötigen Versicherungs-schutz achten. Die GVI-Checkliste hilft.

23.07.2025. Für viele Auszubildende beginnt am 1. August die Ausbildung. Für die „Azubis“ ist vieles neu, beispielsweise die Umstellung auf einen Acht-Stunden-Tag in der Werkstatt oder im Büro, aber auch die Erledigung der eigenen Bankgeschäfte oder die Suche nach dem nötigen Versicherungsschutz. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e. V. (GVI) hat deshalb eine Checkliste mit wichtigen Tipps zum Ausbildungsstart für Auszubildende und deren Eltern herausgegeben.

So ist eine Privathaftpflichtversicherung zu Beginn der Ausbildung ein Muss. In der Regel sind Auszubildende während der ersten Ausbildung jedoch über die Privathaftpflichtversicherung der Eltern mitversichert. Auf eine Hausratversicherung kann verzichtet werden, da oft kein wertvoller Hausrat vorhanden ist oder der „Azubi“ noch bei den Eltern wohnt.

„Auch der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist zu Beginn der Ausbildung sehr wichtig, da der gesetzliche Schutz nicht ausreicht. Zudem sind junge Auszubildende in der Regel gesund und erhalten daher problemlos einen günstigen Vertrag“, betont Siegfried Karle, Präsident der GVI.

Allerdings zahlen Schüler, die nach dem 31. Juli einen Ausbildungsvertrag in einem handwerklichen oder sozialen Beruf abgeschlossen haben, deutlich höhere Beiträge als beispielsweise kaufmännische Auszubildende. „Bei einigen Versicherern kann man noch als Schüler eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Das ist deutlich günstiger“, empfiehlt Karle. Nach dem 31. Juli sei dies allerdings in der Regel nicht mehr möglich.

Auch die Rücklagenbildung, beispielsweise in Form von vermögenswirksamen Leistungen, rückt zu Beginn der Ausbildung in den Fokus, da Arbeitgeber und Staat Geld dazugeben. Sie sind daher ebenfalls Bestandteil der Checkliste für Auszubildende und deren Eltern.

Weitere hilfreiche Tipps und eine Checkliste zum Thema Ausbildungsstart stellt die GVI auf ihrer Website www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ unter dem Punkt „Azubis (Berufsstart-Tipps) – die wichtigsten Fi-nanztipps (inkl. Videos)“ zur Verfügung. Darüber hinaus stehen die Experten der GVI Azubis und deren Eltern werktags bis zum 5. August zwischen 12 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 07131 913320 für Fragen zum Thema zur Verfügung. Anfragen können auch per E-Mail an info@geldundverbraucher.de gestellt werden.

