Netzwerk- und Telekommunikationstechnik: Berufsperspektive für Technikexperten

Im Zentrum der digitalen Transformation steht die Netzwerk- und Telekommunikationstechnik – ein Berufsfeld, das gute Perspektiven für qualifizierte Techniker bietet.

Die digitale Welt wächst mit hoher Geschwindigkeit – nicht nur in ihrer Komplexität, sondern auch in ihrer alltäglichen Präsenz. Ob in Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen oder Privathaushalten: Daten fließen ununterbrochen, Systeme vernetzen sich über räumliche und funktionale Grenzen hinweg, und neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastrukturen oder Automatisierungslösungen verändern die Art, wie gearbeitet und kommuniziert wird. All das wäre ohne leistungsfähige und zuverlässige Netzwerk- und Telekommunikationstechnik nicht denkbar. Wer heute in diesem Bereich tätig ist, gestaltet nicht weniger als das Rückgrat der digitalen Transformation – und sichert sich zugleich eine verantwortungsvolle berufliche Perspektive in einem Zukunftssektor.

Die Relevanz der zugrunde liegenden Technik zeigt sich besonders deutlich in Zeiten, in denen digitale Dienste wie Telearbeit, Streaming, vernetzte Produktion oder cloudbasierte Geschäftsmodelle nicht mehr als Ergänzung, sondern als Standard erwartet werden. Damit diese Angebote überhaupt funktionieren können, braucht es Menschen, die die technischen Strukturen installieren, betreiben und instandhalten. Gerade in einem föderal strukturierten Land wie Deutschland mit Millionen von Endpunkten für Glasfaser, Mobilfunk und stationärem Internet kommt der praktischen Umsetzung dieser Systeme durch ausgebildete oder technisch interessierte Fachkräfte eine Schlüsselrolle zu.

„Zukunftssichere Arbeitsplätze entstehen dabei vor allem dort, wo digitale Infrastruktur real vor Ort aufgebaut wird. Unternehmen, die in der Netzwerk- und Telekommunikationstechnik aktiv sind, agieren mitten in einem Markt, der nicht nur wächst, sondern sich technologisch fortwährend erneuert. Sie sorgen für den Aufbau der nächsten Glasfasernetze, gewährleisten die Qualität von Datendiensten, beseitigen Störungen und passen bestehende Strukturen an neue Anforderungen an. In dieser Umgebung gewinnen technische Fähigkeiten, Verlässlichkeit und Lernbereitschaft an besonderer Bedeutung. Denn gefragt sind Menschen, die nicht nur heute ein Problem lösen, sondern auch morgen auf neue technologische Entwicklungen reagieren können – und damit Teil eines langfristigen digitalen Wandels werden“, sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec. Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle – ein Volumen, das den kontinuierlichen Bedarf an qualifizierten Technikern verdeutlicht. Zugleich spiegelt sich darin die zentrale Bedeutung der Netzwerktechnik für eine moderne Gesellschaft wider, in der Kommunikation, Arbeitswelt und Versorgung immer stärker auf digitale Systeme angewiesen sind.

Die technische Entwicklung, die sich in Begriffen wie 5G, Glasfaserausbau oder smarten Gebäudevernetzungen manifestiert, ist kein Selbstzweck. Sie bedarf nicht nur theoretischer Planung, sondern vor allem praktischer Umsetzung. Wer in der Netzwerk- und Telekommunikationstechnik arbeitet, wird so Teil einer grundlegenden gesellschaftlichen Aufgabe. Für Techniker mit Erfahrung in Elektronik, Mechatronik oder verwandten Bereichen – ebenso wie für Quereinsteiger mit technischem Interesse – eröffnen sich dadurch reale Möglichkeiten, sich in einem innovativen Umfeld beruflich weiterzuentwickeln und zugleich an einer Schlüsselstelle der digitalen Zukunft mitzuwirken. Der Wandel zur digitalen Gesellschaft braucht mehr als visionäre Konzepte. Er braucht Menschen, die Technik verstehen, anwenden und bereit sind, sich mit den Entwicklungen einer vernetzten Welt auseinanderzusetzen. Die Arbeit in der Netzwerk- und Telekommunikationstechnik bietet dafür nicht nur eine solide berufliche Basis, sondern auch das tägliche Bewusstsein, an etwas mitzuwirken, das für Wirtschaft, Gesellschaft und Zukunftsfähigkeit unverzichtbar ist.

„Wir suchen gezielt Elektriker, Elektroniker, Radio-/Fernsehtechniker, Mechatroniker und andere Technik-affine Mitarbeiter für unseren Außendienst. Die Zahl der Kunden steigt und die Anforderungen werden komplexer“, sagt Jörg Peil, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von Telkotec. „Für uns bedeutet das: Wir brauchen kontinuierlich eine große Zahl an motivierten und fachkundigen Monteuren, um jederzeit schnellstmöglich Termine für die Neuinstallation bei den Kunden anbieten zu können.“ Interessenten können sich unter https://telkotec.de/karriere und jobs@telkotec.de über die Stellen und Möglichkeiten informieren und direkt bewerben. Eine technische Ausbildung ist nicht Einstiegsvoraussetzung bei Telkotec. Das Unternehmen bietet umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an und ermöglicht damit auch Interessenten ohne eine entsprechende handwerkliche Ausbildung den Einstieg in dem zukunftsträchtigen Bereich. Ebenso werden regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Verwaltungstätigkeiten und in der Telefonzentrale gesucht, um die mehreren 10.000 Kundenanliegen monatlich zeitnah bearbeiten zu können.

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

